Conmoción en España: Anciana de más de 100 años fue sorprendida en su casa por una inundación mientras dormía

Los habitantes de Madrigueras, un sector de Albacete, en Castilla-La Macha (España), fueron sorprendidas este viernes por una riada que inundó todo a su paso y causó la muerte de una anciana de 102 años.

La prensa local informó que el municipio registró la caída de 142 litros de agua por metro cuadrado en dos horas y media. La situación obligó a activar un amplio dispositivo de emergencia, para auxiliar a los afectados, informó la Junta de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Las autoridades hallaron el cuerpo de la abuela después de que el agua alcanzara una altura superior al metro y medio en el interior de su vivienda. Además, durante la tarde y las primeras horas de la noche los servicios de emergencia realizaron alrededor de 90 rescates. Los mismos se efectuaron principalmente en viviendas afectadas por la acumulación de agua.

Laura, la anciana fallecida, vivía sola y dormía en una planta baja cuando fue sorprendida por la tromba de agua. “Las casas antiguas están más bajas de lo normal, le empezó a entrar agua… Una mujer de 100 años sola, imagínate…”, contó apesadumbrado el alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, quien era sobrino de la víctima.

El Gobierno de Castilla-La Mancha elevó la situación “a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1”, en Madrigueras. Esto consiste en labores de desescalada, limpieza de las zonas afectadas y retirada de los vehículos que quedaron acumulados o afectados por el agua.

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Además, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil permanecerá desplegada para reforzar los trabajos de limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

El lodo, las decenas de coches arrastrados y apilados por la fuerza de la riada y las bombas de achique en viviendas y garajes mostraban este sábado de la magnitud de lo vivido.

“Pudimos quitar unos 50 o 60 coches, pero la tromba ha destrozado muebles de las casas, comercios, fábricas”, enumeró el alcalde

La tormenta empezó a descargar con fuerza pasadas las 5 de la tarde (hora local) del viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó durante la tarde el aviso de nivel amarillo a nivel naranja.

El Ayuntamiento tuvo tiempo de emitir un bando a la población, pero la magnitud de la tromba fue mayor de lo pronosticado, obligando a la Junta a enviar una alerta a toda la Manchuela.