VIRAL: Hombre de 83 años entró en una tienda para adultos y murió en una cabina privada mientras veía una película x

Un insólito hecho se dio en una sex shop de la ciudad de León, en España, cuando un hombre de 83 años murió mientras veía una película para adultos. El caso alcanzó relevancia internacional.

Diarios españoles como ABC y El Español reseñaron la muerte del hombre. Los hechos se dieron cerca de las 2 de la tarde del martes, 4 de noviembre, en un establecimiento irónico, conocido como sex shop, de la calle Santo Tirso.

De acuerdo al encargado del local, el señor llegó cerca del mediodía y solicitó una cabina privada destinada a la proyección de películas para adultos. Unas dos horas después, el hombre todavía no había salido.

Producto de la tardanza del cliente, el encargado optó por hacer un chequeo de la cabina y verificar qué había ocurrido. Al abrir la puerta, encontró al hombre inconsciente.

¿QUÉ PASÓ CON EL HOMBRE?

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León dijeron que el encargado contactó de inmediato a las autoridades. En cuestión de minutos, servicios de emergencias y la policía estaban en el lugar.

Los paramédicos intentaron auxiliar al hombre, pero tan solo pudieron confirmar que estaba sin signos vitales y ordenaron el levantamiento del cuerpo. Forenses afirmaron que no había signos de violencia en el cadáver.

Se presume que el hombre, cuya identidad no se difundió por respeto a sus familiares, murió por causas naturales. Igualmente, se espera que la autopsia revele nuevos detalles sobre el caso.