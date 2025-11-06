Mundo

El insólito caso del argentino que fue a Rusia a estudiar y terminó siendo obligado a unirse a la guerra

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Un joven argentino de 23 años, llamado Dante Bettiga, se encuentra viviendo una situación insólita y estresante: fue a Rusia a estudiar el idioma y terminó en el frente de batalla en territorio ucraniano.

Contents

Juan Bettiga, padre del joven, relató al medio argentino Todo Noticias que su hijo llevaba viviendo en Rusia desde el año pasado. Sin embargo, en noviembre vencía su visa de estudiante y Dante temía ser deportado.

Leer Más

Piden cadena perpetua para el venezolano acusado de asesinar a una joven dentro de campus universitario en Georgia
«Ojalá hubiera sido yo» Habló por primera vez padre de estudiante asesinada por venezolano en EEUU
Las razones por las que el presidente de Uruguay cree que no habrá «elecciones transparentes» en Venezuela
El insólito caso del ladrón que robó zapatos del mismo pie y lo agarraron por volver a la zapatería a cambiarlos

Las autoridades rusas autorizaron en 2024 brindar ciudadanía a los extranjeros que se aliste en el Ejército, en medio de la guerra en Ucrania. Dante, supuestamente, apeló a esta oportunidad, pero fue engañado en el proceso.

«Dos brasileños lo reclutaron para entrar al Ejército con la promesa de que en un lapso de tres meses a un año tendría la ciudadanía rusa. Le aseguraron que no tendría que estar en el frente de batalla», dijo Juan Bettiga.

Foto: cortesía

Dante tomó la decisión y se enlistó en el ejército ruso, pasando 15 días de instrucción en un campo militar cerca de Moscú. «A la tercera semana lo mandaron a la zona de guerra. Él pidió la baja y se la negaron», expuso su padre.

PIDEN EL RETORNO DE DANTE

El padre del joven tiene una enfermedad terminal, cáncer de hígado, y pidió a las autoridades rusas el regreso de su hijo. Incluso, envió una nota formal al ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, para que intervenga por Dante.

«Ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa», expuso Bettiga. «La situación se vuelve aún más crítica por mi estado de salud», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA SOSPECHOSA MUERTE DE LA INFLUENCER CONOCIDA COMO LA «BARBIE HUMANA», LA ENCONTRARON EN ROPA INTERIOR EN CASA DE UN ABOGADO

La exigencia de la familia es clara: el regreso humanitario de Dante a su casa en Ushuaia, en Argentina, para acompañar a su padre en sus últimos momentos. Ahora están expectantes a una respuesta desde Rusia, con la esperanza de ver al joven nuevamente.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La Ultimate Fighting Championship (UFC) se encuentra en el centro de una controversia tras el combate celebrado en Las Vegas, donde el estadounidense Isaac Dulgarian fue derrotado por sumisión en el primer asalto por el cubano Yadier del Valle, luego de que el FBI (Buró Federal de Investigaciones) anunciara una investigación por sospechas de arreglo. 
El escándalo que desató el FBI al anunciar que investiga una polémica pelea de UFC
EEUU
En El Callao: Rescatan a dos mineros atrapados, retiraron un cuerpo y lo identificaron
Venezuela
Durante la madrugada de este jueves, 6 de noviembre, un voraz incendio consumió gran parte de la casa del entrenador de baloncesto de los Miami Heat (NBA), Erik Spoelstra, ubicada en el suroeste del condado de Miami-Dade, cerca de Coral Gables.  
EN VIDEO: Impresionante incendio arrasó con la casa del entrenador del Miami Heat, equipo de la NBA
EEUU