VIRAL: Gato se metió a un banco, activó la alarma antirrobo y desató un mega operativo policial en Turquía

Un pequeño gato provocó todo un operativo policial en un banco de Turquía luego de lograr colarse a la entidad financiera en horas de la noche y activar las alarmas antirrobo.

El estruendo de las alarmas alertó a quienes se encontraban en las cercanías, quienes pensaron que realmente estaba ocurriendo un robo en el interior del banco.

في تركيا… الشرطة تُستدعى إلى بنك Denizbank بعد انطلاق أجهزة الإنذار، لتكتشف أن “المتهم” ليس لصًا بل قطة صغيرة عالقة داخل المبنى 🐱🚨 pic.twitter.com/kadWhsxkCU — Salah (@MrSalah05) December 3, 2025

A los pocos minutos arribaron al sitio varias patrullas para verificar el presunto intento de robo. No obstante, apenas llegaron a la sede del banco turco, Denizbank, se percataron de que realmente no había ningún peligro real.

El gato estaba pegado de la puerta de cristal maullando a la persona que estaba grabando la escena para que lo sacara. En el clip se puede ver a una persona uniformada que parece ser un empleado o el personal de seguridad del banco acercándose a la puerta, presumiblemente para dejar salir al gato.

Según el personal del banco, el animal se movió entre escritorios y sensores, provocando la activación automática del sistema de seguridad.

Son dakika: Çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Şimdi konuşma sırası onda. 🚨 🐈 pic.twitter.com/JRC4fmzdLq — DenizBank (@DenizBank) December 5, 2025

Tras la inspección, los policías lograron retirar al felino sin incidentes y dieron por concluido el operativo.

La entidad bancaria se tomó lo ocurrido con humor e incluso subieron un video burlándose de lo ocurrido en sus redes sociales.