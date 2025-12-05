Mundo

VIRAL: Gato se metió a un banco, activó la alarma antirrobo y desató un mega operativo policial en Turquía

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Un pequeño gato provocó todo un operativo policial en un banco de Turquía luego de lograr colarse a la entidad financiera en horas de la noche y activar las alarmas antirrobo.

El estruendo de las alarmas alertó a quienes se encontraban en las cercanías, quienes pensaron que realmente estaba ocurriendo un robo en el interior del banco.

A los pocos minutos arribaron al sitio varias patrullas para verificar el presunto intento de robo. No obstante, apenas llegaron a la sede del banco turco, Denizbank, se percataron de que realmente no había ningún peligro real.

El gato estaba pegado de la puerta de cristal maullando a la persona que estaba grabando la escena para que lo sacara. En el clip se puede ver a una persona uniformada que parece ser un empleado o el personal de seguridad del banco acercándose a la puerta, presumiblemente para dejar salir al gato.

Según el personal del banco, el animal se movió entre escritorios y sensores, provocando la activación automática del sistema de seguridad.

Tras la inspección, los policías lograron retirar al felino sin incidentes y dieron por concluido el operativo.

La entidad bancaria se tomó lo ocurrido con humor e incluso subieron un video burlándose de lo ocurrido en sus redes sociales.

