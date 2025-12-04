VIDEO SENSIBLE: La terrible muerte de un hombre mientras hacía ejercicio con pesas en un gimnasio

Momentos de terror se vivieron en un gimnasio de la localidad de Olinda, en el noreste de Brasil, cuando un hombre de 55 años, llamado Ronald José Salvador Montenegro, murió mientras hacía pesas.

Los hechos se dieron hace pocos días en el gimnasio RW Academia. De acuerdo a medios brasileños, Salvador estaba haciendo un ejercicio de press de banca con barra libre, levantando unos 75 kilogramos en total.

Una de las cámaras de seguridad del gimnasio capturó el momento del accidente. En las imágenes se aprecia que la barra, que carga 30 kilogramos de peso por lado, se deslizó de las manos de Salvador y cayó directamente sobre su pecho.

🚨 Homem morre atingido por barra em academia de Olinda Um homem de 55 anos morreu após ser atingido no tórax por uma barra durante um treino em uma academia de Olinda, Pernambuco. A vítima, Ronald José Salvador Montenegro, foi levada a uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos.… pic.twitter.com/uiXG9jBJXV — EL CAFÉ ☕️ (@Elcafejornal) December 3, 2025



Salvador logró mover la barra y se puso de pie, mientras que algunos testigos observaban sorprendidas la escena. Luego de que dio unos pocos pasos, el quincuagenario se desplomó en el suelo.

MUERTE DE SALVADOR

El personal y usuarios del gimnasio auxiliaron de inmediato a Salvador, mientras que se comunicaban con los organismos de emergencias. Luego el hombre fue trasladado consciente a un centro de salud de la localidad.

A pesar de la pronta respuesta de las autoridades, Salvador ingresó a la Unidad de Pronta Atención (UPA) en pleno paro cardiorrespiratorio. Los médicos intentaron salvarlo, pero no lograron reanimarlo.

Salvador era un deportista con más de tres décadas de experiencia en la musculación y era cliente habitual del gimnasio. Cuando ocurrió el accidente, estaba acompañado por un entrenador personal que luego confirmó que el ejercicio formaba parte de su rutina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO SENSIBLE: MURIÓ DIRIGENTE GREMIAL EN PLENO SET DE TELEVISIÓN MIENTRAS OFRECÍA UNA ENTREVISTA EN DOMINICANA

Especialistas alertaron que Salvador realizó el «agarre suicida», el cual puede aumentar el riesgo de quien use la barra. Igualmente, los investigadores determinaron que esta técnica no fue la causa del siniestro.

La Policía Civil de Pernambuco confirmó que la muerte de Salvador fue accidental y descartó que fuera causada por informes pendientes. Los detectives también pidieron reforzar las medidas de seguridad en esta clase de ejercicios.