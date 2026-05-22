EEUU

VIDEO VIRAL: La maestra que protagonizó escena «racista y perturbadora» con una muñeca en pleno salón de clases

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Los estudiantes señalaron que la docente respondió diciendo que se trataba de “una broma” / Cortesía: Univisión

Una maestra colgó del cuello una muñeca negra en pleno salón de clases, en una escuela de Florida (EEUU), y terminó despedida tras ser acusada de racista.  

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De acuerdo con N+Univisión, el incidente con la maestra ocurrió en una escuela del condado de Hillsborough y provocó indignación entre estudiantes y padres de familia. 

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Según versiones de los estudiantes, la docente de arte tomó una muñeca negra, le colocó un cable alrededor del cuello y la suspendió de una televisión ubicada dentro del aula, mientras intentaba llamar la atención de los alumnos. 

Uno de los estudiantes grabó parte de lo ocurrido, y el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales. Según el adolescente, varios alumnos le señalaron a la maestra que su acción era racista e inapropiada. 

Sin embargo, los estudiantes señalaron que la docente respondió diciendo que se trataba solamente de «una broma». 

El incidente ocurrió en una escuela del condado de Hillsborough / Cortesía: Univisión

SU MADRE DENUNCIÓ A LA MAESTRA  

La madre del estudiante difundió el video en redes sociales y denunció que el hecho representó un acto de odio con impacto emocional en alumnos de diversas comunidades.  

Según expresó, la situación generó preocupación y malestar entre varios estudiantes. 

Además, señaló que la imagen posee una profunda carga histórica por su asociación con los linchamientos raciales ocurridos en Estados Unidos. Por tanto, reiteró que numerosos jóvenes se sintieron incómodos y ofendidos tras lo sucedido. 

CONFIRMARON SU DESPIDO  

En consecuencia, el superintendente escolar del condado de Hillsborough County, Van Ayres, informó en un primer momento que la maestra fue apartada del campus mientras avanzaba una investigación interna sobre el incidente. 

Más adelante, el distrito escolar confirmó la destitución de la docente y aseguró que la conducta observada en el video no refleja los principios ni los valores de la institución.

«Esto es inaceptable», expresó el superintendente, por medio de un comunicado citado a través de medios locales.

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