Mundo

VIRAL: La emotiva foto de Nahuel Gallo cenando con su familia tras regresar a Argentina

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien pasó más de un año detenido en Venezuela, logró regresar este fin de semana a Argentina. Uno de sus primeros deseos era cenar con su familia uno de los platillos más populares de su país: el asado.

Contents

María Alexandra Gómez, pareja de Gallo, publicó una fotografía en su cuenta de X (Twitter). En la imagen se le puede apreciar junto al gendarme mientras come asado junto a su esposa y su pequeño hijo.

Leer Más

parque
Al estilo de Destino Final: Atracción mecánica se partió en dos en un parque de Arabia Saudita, hubo 23 heridos
Rescatan a migrante venezolano que fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar el río Bravo para llegar a EEUU
Viral: Fue a un zoológico, se le cayó el celular en la zona de los babuinos y lo que descubrió al recuperarlo la dejó impactada

«Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados», detalló Gómez.

En medio de la polémica por las circunstancias de su liberación, subrayó que Gallo «merece respeto». «La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia», añadió.

GALLO ESTÁ EN RECUPERACIÓN

Gómez recordó que Gallo pasó 448 días privado de libertad en territorio venezolano. En tal sentido, el gendarme puso en marcha un «proceso de recuperación» de su salud y, más adelante, hablará sobre que vivió en Venezuela.

«Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso», acotó Gómez, quien insistió en que Gallo hará comentarios cuando «lo considere prudente».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL VIDEO QUE PUBLICÓ LA ACTRIZ RHODA TORRES JUNTO A SU HIJO TRAS ESTAR MÁS DE UN AÑO PRESO EN EL PAÍS


Luego de que pidieron a Gallo declarar como testigo por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Gómez confirmó que sí denunciará. Sin embargo, insiste en que lo hará «desde la convicción de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana».

Gallo fue liberado el domingo y regresó a su país tras las gestiones de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Pocas horas después, protagonizó un emotivo encuentro con su pareja y su hijo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Reino Unido y Venezuela exploran el fortalecimiento de la relación bilateral y comercial
Reino Unido y Venezuela exploran el fortalecimiento de la relación bilateral y comercial
Venezuela
pasaporte
Saime anuncia que un «familiar directo» podrá recoger tu pasaporte
Venezuela
¿Redujeron la condena de Sean «Diddy» Combs por delitos sexuales? Esto es lo revelaron nuevas filtraciones
EEUU