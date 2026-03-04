VIRAL: La emotiva foto de Nahuel Gallo cenando con su familia tras regresar a Argentina

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien pasó más de un año detenido en Venezuela, logró regresar este fin de semana a Argentina. Uno de sus primeros deseos era cenar con su familia uno de los platillos más populares de su país: el asado.

María Alexandra Gómez, pareja de Gallo, publicó una fotografía en su cuenta de X (Twitter). En la imagen se le puede apreciar junto al gendarme mientras come asado junto a su esposa y su pequeño hijo.

«Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados», detalló Gómez.

En medio de la polémica por las circunstancias de su liberación, subrayó que Gallo «merece respeto». «La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia», añadió.

GALLO ESTÁ EN RECUPERACIÓN

Gómez recordó que Gallo pasó 448 días privado de libertad en territorio venezolano. En tal sentido, el gendarme puso en marcha un «proceso de recuperación» de su salud y, más adelante, hablará sobre que vivió en Venezuela.

«Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso», acotó Gómez, quien insistió en que Gallo hará comentarios cuando «lo considere prudente».

Luego de que pidieron a Gallo declarar como testigo por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Gómez confirmó que sí denunciará. Sin embargo, insiste en que lo hará «desde la convicción de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana».

Gallo fue liberado el domingo y regresó a su país tras las gestiones de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Pocas horas después, protagonizó un emotivo encuentro con su pareja y su hijo.