Venezuela

El video que publicó la actriz Rhoda Torres junto a su hijo tras estar más de un año preso en el país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La actriz venezolana Rhoda Torres subió el primer video junto a su hijo, quien estuvo más de un año detenido aparentemente sin haber cometido ningún delito.

«Hola, muchísimas bendiciones les saluda Rhoda Torres, aquí con mi hijo Jonathan Guillermo. Muy agradecida con todos ustedes, queremos dar las gracias a todos por sus oraciones y cariño», comentó Torres en un video divulgado en redes sociales.

Leer Más

Excarcelan al escolta de María Corina, le dieron medida cautelar de presentación cada 30 días
Los cambios en la Plataforma Patria para poder comprar gasolina subsidiada a partir del 1-Oct
VIDEO: Maduro reveló cuál sería su sueldo: «No soy magnate, ni quiero riqueza material en mi vida»

En este sentido, Jonathan, quien estuvo preso a pesar de no tener nada que ver con la política, agradeció a quienes estuvieron pendiente de su caso.

«Yo quería darles las gracias personalmente a todas las personas que apoyaron mi caso, aportaron a mi familia, y no hay nada que yo pueda hacer para agradecerles, pero por lo menos este corto video para darles las gracias a todos», comentó el joven.

LEA TAMBIÉN: ¿LA VAN A DEPORTAR DE EEUU? LAS DECLARACIONES DE NORKYS BATISTA ANTE RUMORES QUE SE VIRALIZARON

Jonathan Torres Duque regresó a Venezuela el 27 de octubre de 2024 tras vivir casi 10 años en Estados Unidos. Voló desde Los Ángeles a Panamá y luego a Cúcuta, desde donde cruzó la frontera hacia Táchira por tierra. Debido a la falta de representación consular venezolana en territorio estadounidense, no había renovado sus documentos de identidad antes de emprender el viaje.

Su madre esperaba recibirlo en San Antonio del Táchira, pero el joven fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en un punto de control. Tras el arresto, la familia pasó meses sin conocer su paradero y solo volvió a tener información en mayo de 2025.

Su excarcelación ocurrió el pasado 1 de enero, aunque de momento su familia no ha dado mayores detalles de la misma.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Entrenador hípico venezolano quedó atrapado en bombardeos a Dubái: «Estamos muy nerviosos»
Mundo
autopartes
Empresas de EEUU estarían evaluando su regreso al país, según el sector de autopartes
Venezuela
Depravado
El caso del depravado de TikTok: contactaba niñas y se ganaba su confianza para sus planes siniestros
Mundo