El video que publicó la actriz Rhoda Torres junto a su hijo tras estar más de un año preso en el país

La actriz venezolana Rhoda Torres subió el primer video junto a su hijo, quien estuvo más de un año detenido aparentemente sin haber cometido ningún delito.

«Hola, muchísimas bendiciones les saluda Rhoda Torres, aquí con mi hijo Jonathan Guillermo. Muy agradecida con todos ustedes, queremos dar las gracias a todos por sus oraciones y cariño», comentó Torres en un video divulgado en redes sociales.

En este sentido, Jonathan, quien estuvo preso a pesar de no tener nada que ver con la política, agradeció a quienes estuvieron pendiente de su caso.

«Yo quería darles las gracias personalmente a todas las personas que apoyaron mi caso, aportaron a mi familia, y no hay nada que yo pueda hacer para agradecerles, pero por lo menos este corto video para darles las gracias a todos», comentó el joven.

#3Mar | La actriz venezolana Rhoda Torres subió el primer video junto a su hijo, quien estuvo más de un año detenido aparentemente sin haber cometido ningún delito. Video: kngtorres (Ig) pic.twitter.com/hsGpWL55ZX — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 3, 2026

Jonathan Torres Duque regresó a Venezuela el 27 de octubre de 2024 tras vivir casi 10 años en Estados Unidos. Voló desde Los Ángeles a Panamá y luego a Cúcuta, desde donde cruzó la frontera hacia Táchira por tierra. Debido a la falta de representación consular venezolana en territorio estadounidense, no había renovado sus documentos de identidad antes de emprender el viaje.

Su madre esperaba recibirlo en San Antonio del Táchira, pero el joven fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en un punto de control. Tras el arresto, la familia pasó meses sin conocer su paradero y solo volvió a tener información en mayo de 2025.

Su excarcelación ocurrió el pasado 1 de enero, aunque de momento su familia no ha dado mayores detalles de la misma.