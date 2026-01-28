VIRAL: Elefante marino sorprendió a bañistas en plena playa de México

Un elefante marino sorprendió a los bañistas de una playa de México tras salir del agua y reposar sobre la arena ante la mirada curiosa de todos los presentes.

La inusual presencia de este mamífero marino requirió la presencia de organismos de seguridad, quienes activaron los protocolos correspondientes y colocaron una cinta de seguridad para que las personas no se acercaran de más en la playa Los Ayala, en el municipio de Compostela, Nayarit,

El elefante marino se veía tranquilo, reposando sobre la arena, aparentemente tomando el sol. Las autoridades solicitaron a los asistentes evitar cualquier intento de interacción con el elefante marino, para evitar que se estresara ya que podía reaccionar de forma impredecible. Los expertos concentraron sus esfuerzos en que el animal permaneciera en calma mientras se evaluaban sus condiciones físicas.

De acuerdo con información oficial, el elefante marino no presentaba lesiones visibles ni signos aparentes de enfermedad, por lo que se mantuvo el resguardo del área para evitar riesgos innecesarios.

Este elefante ya es conocido por los organismos de seguridad de la zona. El pasado domingo, tuvo una incursión similar en las playas de Miramar, en el municipio de San Blas a 100 kilómetros. En aquella ocasión, lo evaluaron y determinaron que se encontraba en buen estado de salud y minutos después regresó al mar.

Los elefantes marinos (mirounga) pertenecen a la familia de las focas (fócidos) y se caracterizan por su gran tamaño y peso, que puede superar las dos toneladas en el caso de los machos adultos. Suelen habitar en aguas frías del océano Pacífico y Atlántico, por lo que su presencia en zonas más cálidas es poco común, aunque puede ocurrir durante desplazamientos, periodos de descanso o desorientación.

Aunque pasan la mayor parte de su vida en el mar, pueden salir a tierra para descansar, mudar el pelaje o recuperarse de largos viajes. Por este motivo, los especialistas priorizan su descanso cada vez que sale del agua.