Madrid se cubre de blanco: Los impactantes videos de la sorpresiva nevada que se registró este 28Ene

Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura

Una densa capa de nieve cubrió este miércoles las principales calles de Madrid, dejando entrever un paisaje como de película que a pesar de su belleza, también ha causado varios problemas a los residentes de la capital española.

El servicio de Emergencias 112 ha gestionado 1.550 llamadas durante el paso de la borrasca Kristin, según el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

No obstante, aclaró que hasta ahora no ha habido ningún incidente de gravedad. Las fuertes precipitaciones y acumulación de nieve han afectado principalmente a la capital y a las zonas norte y oeste de la región.

Autoridades activaron a nivel 1 del Plan de Inclemencias Meteorológicas y el refuerzo de operativos de emergencia, con prioridad absoluta en la seguridad de estudiantes y personal en escuelas y hospitales de Madrid, según detalló El País.

LEA TAMBIÉN: VIDEO IMPACTANTE: DOS AVIONES QUEDARON ATASCADOS Y CUBIERTOS DE NIEVE EN PLENO AEROPUERTO DE CANADÁ DURANTE TORMENTA INVERNAL

La nevada ha generado complicaciones en el tráfico y obligó al cierre de vías principales. Entre las medidas implementadas destacaron los trabajos de los bomberos para garantizar el acceso a hospitales como Fuenfría y El Escorial, así como al Centro de Urgencias Extrahospitalarias El Molar.

Además, las Brigadas Forestales trabajaron en despejar las salidas de los Parques de Bomberos, movilizando un total de 31 dotaciones entre ambos cuerpos.

En esta línea, señalaron que los principales problemas han ocurrido en las redes de carreteras. El Ejecutivo autonómico movilizó a un centenar de profesionales y unas 30 máquinas quitanieves.

RETRASOS EN LOS AEROPUERTOS 

La nevada ha ralentizado las operaciones en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se ha alertado a los pasajeros sobre posibles retrasos.

En el aeropuerto de Barajas los equipos de limpieza están trabajando en una de las cuatro pistas y se están llevando a cabo tareas de deshielo en aeronaves, lo que provoca demoras en los vuelos, según ha señalado en sus redes sociales el gestor aeroportuario.

Asimismo, recomienda a los usuarios en sus redes sociales que si van a volar en las próximas horas consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.

