Madrid se cubre de blanco: Los impactantes videos de la sorpresiva nevada que se registró este 28Ene

Una densa capa de nieve cubrió este miércoles las principales calles de Madrid, dejando entrever un paisaje como de película que a pesar de su belleza, también ha causado varios problemas a los residentes de la capital española.

El servicio de Emergencias 112 ha gestionado 1.550 llamadas durante el paso de la borrasca Kristin, según el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Así nieva ahora mismo en plena Gran Vía de Madrid ❄️ ✨#nieve #Madrid pic.twitter.com/fQ7yVB9Ya0 — Alex (@alezmiller1) January 28, 2026

No obstante, aclaró que hasta ahora no ha habido ningún incidente de gravedad. Las fuertes precipitaciones y acumulación de nieve han afectado principalmente a la capital y a las zonas norte y oeste de la región.

🇪🇸❄️ | Madrid se viste de blanco. La nieve sorprende a la capital española este 28 de enero. Una estampa invernal que ha dejado imágenes para el recuerdo. pic.twitter.com/v4d7eIc8zW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 28, 2026

Autoridades activaron a nivel 1 del Plan de Inclemencias Meteorológicas y el refuerzo de operativos de emergencia, con prioridad absoluta en la seguridad de estudiantes y personal en escuelas y hospitales de Madrid, según detalló El País.

🇪🇸❄️ | Así se encuentra el interior del estadio del Atlético de Madrid. pic.twitter.com/df32LzewDg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 28, 2026

La nevada ha generado complicaciones en el tráfico y obligó al cierre de vías principales. Entre las medidas implementadas destacaron los trabajos de los bomberos para garantizar el acceso a hospitales como Fuenfría y El Escorial, así como al Centro de Urgencias Extrahospitalarias El Molar.

Sorprendente la #nevada con la que hemos empezado el día en #madrid pic.twitter.com/SQn4dWp3kh — Sergio Reyes (@sreyesfotografo) January 28, 2026

Además, las Brigadas Forestales trabajaron en despejar las salidas de los Parques de Bomberos, movilizando un total de 31 dotaciones entre ambos cuerpos.

Zona norte de Madrid. Nevando desde las 08.00. A6 cortada hacia Madrid por un camión atravesado#NEVADA pic.twitter.com/RCXmGKgKLF — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) January 28, 2026

En esta línea, señalaron que los principales problemas han ocurrido en las redes de carreteras. El Ejecutivo autonómico movilizó a un centenar de profesionales y unas 30 máquinas quitanieves.

❄️Hace medio siglo nevaba todos los años en el centro de #Madrid. Con el cambio climático ahora es una rareza. Por eso la que cayó esta mañana merece unas fotos😋📸#nieve https://t.co/A1StFOb3IP pic.twitter.com/FFtyzre7vu — Daniel Galvalizi (@danielgalvalizi) January 28, 2026

RETRASOS EN LOS AEROPUERTOS

La nevada ha ralentizado las operaciones en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se ha alertado a los pasajeros sobre posibles retrasos.

Nevada intensa en Tres Cantos en Madrid pic.twitter.com/g0vj9GGhXH — Jesús de la cruz 🖤🇪🇸🇪🇺🍊🐍 (@jesusdelacruzol) January 28, 2026

En el aeropuerto de Barajas los equipos de limpieza están trabajando en una de las cuatro pistas y se están llevando a cabo tareas de deshielo en aeronaves, lo que provoca demoras en los vuelos, según ha señalado en sus redes sociales el gestor aeroportuario.

Asimismo, recomienda a los usuarios en sus redes sociales que si van a volar en las próximas horas consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.