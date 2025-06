VIRAL: El pasajero que publicó un video antes de morir tras abordar el avión que se estrelló en India

Un avión de la aerolínea Air India se estrelló este jueves al despegar del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad. Apenas minutos antes de la tragedia, un pasajero publicó un video en sus redes sociales.

Medios internacionales publicaron el video del pasajero en el aeropuerto Sardar Vallabhbhai Patel. De acuerdo a versiones extraoficiales, se trata de Rakesh Mehta, un joven empresario indio residente en Londres.

En las imágenes se puede ver al pasajero entusiasmado con regresar a Reino Unido tras pasar unas semanas de visita en India. Mientras esperaba para abordar el avión, el joven hablaba con un amigo que estaba sentado a su lado.

A video of a passenger has emerged, taken just before boarding the flight | #Watch@ShreyaOpines with details.#AirIndia #Ahmedabad #PlaneCrash pic.twitter.com/GAzfhsVx3C

— TIMES NOW (@TimesNow) June 12, 2025