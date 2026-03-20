VIRAL: El insólito caso de una mujer que dio a luz a gemelos y descubrieron que son de padres diferentes

Un inusual caso médico ocurrido en Mineiros, Goiás (Brasil), generó un auténtico revuelo en el mundo, luego de que se diera a conocer que una joven de 19 años dio a luz a mellizos que, tras pruebas de ADN, resultaron ser hijos de padres distintos.

De acuerdo con medios locales citados por Clarín, el hallazgo fue revelado por el médico brasileño Jorge Franco, quien atendió a la madre y confirmó que se trata de un fenómeno extremadamente raro conocido como superfecundación heteropaternal.

La historia comenzó cuando la joven, embarazada de ocho meses, decidió realizar una prueba de ADN para determinar la paternidad de sus hijos.

Tras recolectar las muestras necesarias, los resultados arrojaron un dato desconcertante: solo uno de los bebés coincidía genéticamente con el hombre que ella creía que era el padre.

«No sabía que esto podía pasar. Son muy parecidos», declaró la joven al medio Globo, sorprendida por el inesperado resultado.

Ante la confusión, la madre recordó que había mantenido relaciones sexuales con otro hombre el mismo día que con el primero.

Al contactarlo, este accedió a someterse a una prueba de ADN. Los resultados fueron igualmente sorprendentes: el segundo bebé coincidía con él.

Así se confirmó que cada mellizo tenía un padre distinto, aunque ambos compartían el material genético de la madre.

¿QUÉ DICE EL MÉDICO?

El doctor Jorge Franco explicó que la superfecundación heteropaternal ocurre cuando dos óvulos liberados en el mismo ciclo menstrual son fecundados por espermatozoides de hombres diferentes.

Aunque los bebés se desarrollan simultáneamente, cada uno crece en su propia placenta. Según el especialista, solo se han documentado alrededor de 20 casos en todo el mundo, lo que deja en evidencia la rareza del fenómeno.

CASO EN REINO UNIDO

Este caso brasileño se suma a otros nacimientos inusuales que han generado interés global. En agosto, en el Reino Unido, una mujer llamada Chantelle Broughton dio a luz a mellizos con tonos de piel completamente distintos.

Su hijo Ayon nació con piel clara y ojos verdes, mientras que su hija Azirah presentó una tez más oscura y ojos marrones.

Ante tal diferencia, los expertos estiman que este tipo de variaciones genéticas ocurre en uno de cada millón de nacimientos.

A pesar de las diferencias físicas y genéticas, las familias de ambos casos han destacado la alegría y singularidad de sus hijos.

En Brasil, los mellizos de 16 meses son criados por la madre y uno de los padres biológicos. En el Reino Unido, Chantelle celebra la diversidad de sus bebés y asegura que forman una «pequeña familia única».

«Estoy muy contenta de que hayan salido como son: nuestra pequeña familia única», sostuvo.