IMPACTANTE VIDEO: La urna que terminó en un río tras colapso de un puente en plena caravana fúnebre

El entierro de una persona identificada como Adbias Eredia Bazán en el caserío Lanchema, distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén (Cajamarca), en Perú, terminó convertido en una escena de angustia luego de que el puente de troncos por el que avanzaba la caravana fúnebre colapsara de manera repentina.

Como se constata en un video viralizado en las redes sociales, el ataúd cayó a una quebrada junto con varios familiares que intentaban cruzar, como consecuencia de las intensas lluvias y el incremento del caudal de ríos y quebradas en la región.

El material audiovisual, ampliamente difundido, muestra el desconcierto y los gritos de quienes presenciaron el accidente, que se registró este martes, 17 de marzo.

Los testigos relataron a Chiclayo Noticias, que el puente, ya mostraba un deterioro evidente antes del accidente.

Al respecto, vecinos de Lanchema señalaron que la humedad acumulada por las lluvias recientes había debilitado aún más el puente, que no estaba diseñado para soportar el tránsito simultáneo de varias personas.

A pesar de la caída, ninguno de los asistentes resultó herido. Aunque en medio de mucha desesperación, los pobladores actuaron de inmediato y lograron recuperar el féretro antes de que fuera arrastrado por la corriente, evitando una tragedia mayor.

Según el mismo medio de comunicación, la familia se dirigía al lugar del sepelio cuando el puente rústico cedió sin previo aviso.

#18Mar | Lo que debía ser un último adiós se convirtió en una pesadilla en la localidad de Cajamarca al norte de Perú, un puente en el distrito de Pomahuaca colapsó totalmente mientras cargaban el ataúd de Adbias Eredia Bazán. El féretro y varios acompañantes cayeron directo a… pic.twitter.com/NEOsA9YTzQ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 19, 2026



El incidente coincide con las advertencias emitidas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en las cuales se alertó sobre la activación de quebradas debido a las lluvias intensas.

En concreto, el accidente ocurrió en un contexto de alerta naranja emitida por INDECI para la región Cajamarca, debido al alto riesgo de activación de quebradas.

De hecho, el Boletín Informativo N.° 075-2026-INDECI/COEN advierte que 13 provincias, incluida Jaén, podrían enfrentar flujos de agua y lodo capaces de dañar infraestructuras y aislar comunidades.

Es por ello, que las autoridades en Perú han reiterado la necesidad de extremar vigilancia y limitar la exposición a zonas de riesgo mientras permanezca vigente la alerta.