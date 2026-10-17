VIRAL: El escándalo del funcionario que fue despedido por el «regalo» que dio a una compañera en el amigo secreto

El juego del ‘amigo secreto’ es una de las actividades más habituales durante las Navidades en América Latina. Sin embargo, un funcionario chileno entregó un insólito regalo sexual durante esta celebración y la justicia tuvo que intervenir.

Los hechos se dieron el 20 de diciembre de 2020 en las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), pero el caso se hizo público este viernes tras un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago al respecto.

De acuerdo a medios chilenos, el funcionario entregó un juguete sexual (un objeto con forma de pene) a una compañera de trabajo. Todo ocurrió frente a otros colegas, en el marco del amigo secreto.

Tras este incidente, la SAG puso en marcha una investigación por «vulnerar la prohibición de realizar actos atentatorios contra la dignidad del personal». El funcionario, finalmente, fue desvinculado de su puesto en septiembre de 2024.

JUICIO DEL FUNCIONARIO

Luego de que fuera despedido, el funcionario presentó una demanda laboral. Tras varios meses de proceso, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago ordenó el pago de indemnizaciones al sujeto.

La SAG no aceptó la medida judicial y presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones. Una vez evaluó el caso, esta instancia consideró justificado el despido del funcionario y revocó las indemnizaciones.

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Aunque el primer tribunal analizó que se trataba de una «broma de mal gusto» sin daño acreditado, la Corte de Apelaciones alegó que la gravedad de los hechos no depende de secuelas físicas o psicológicas de la víctima.

La justicia concluyó que la entrega no consentida de elementos de explícita connotación sexual vulnera el trato digno en entornos laborales. Por tanto, se declaró la nulidad y se impuso el pago de costas del proceso.