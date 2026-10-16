Habló familia del joven que murió tras saltar al recinto de un tigre: Revelaron la verdad sobre su salud

La familia de William Chapman, el joven de 24 años que murió tras saltar al recinto de un tigre en un zoológico de Inglaterra, rompió el silencio tras la tragedia y pidió privacidad en medio de este momento tan complicado.

Chapman murió el pasado sábado en el Yorkshire Wildlife Park, producto de las graves heridas que sufrió en el ataque. Casi una semana después, la familia del joven difundió un comunicado sobre lo ocurrido.

Desde un principio, la familia afirmó que Chapman «padecía una enfermedad mental significativa desde hacía varios años». Por tanto, un especialista le había recetado una medicación de alta potencia.

«Será el forense quien decida qué rol jugó esto en su muerte. Pedimos a todos que respeten ese proceso», apuntó la familia, que describió a Chapman como «un joven brillante, cálido y encantador».

EL VIDEO DE CHAPMAN

Un testigo grabó el momento en que el tigre se abalanza sobre Chapman, quien nada pudo hacer para defenderse del felino. Las imágenes se viralizaron a nivel global y cuentan con millones de reproducciones.

La familia condenó la viralización de los videos. «La publicación y circulación de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una angustia severa en un momento de extrema vulnerabilidad», apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELARON LAS PRIMERAS IMÁGENES DEL PAPA LEÓN XIV TRAS SU OPERACIÓN POR CÁNCER DE PULMÓN

De igual forma, pidieron que se respete la privacidad de los seres queridos de Chapman, quienes permanecen afligidos por la tragedia. En tal sentido, exigieron que nadie se acerque a sus viviendas o tomen imágenes de las cuentas de la víctima.

Mientras tanto, el zoológico en el que ocurrió la tragedia reabrió este viernes sus puertas, tras permanecer cerrado desde la semana pasada. Las autoridades confirmaron que el tigre involucrado no será sacrificado, agregando que se encuentra «sano y salvo».