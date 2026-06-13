VIRAL E INDIGNANTE: Buscan a venezolano por intentar ahorcar a su hijastra en Colombia, todo quedó grabado

Un video de seguridad que circula en redes sociales generó una ola de indignación en Colombia y Venezuela tras mostrar la brutal agresión contra una niña, de cuatro años, en el municipio de Sibaté, en Cundinamarca (Colombia).

De acuerdo con medios locales, el principal señalado es Winder Alexis Moreno, un ciudadano venezolano de 30 años, oriundo de Elorza, estado Apure, quien es buscado por las autoridades tras huir del lugar de los hechos.

De acuerdo con las denuncias presentadas por familiares de la menor, el hecho ocurrió el pasado 7 de junio dentro de una vivienda en Sibaté.

En el material audiovisual, difundido como parte de la denuncia, se observa al hombre reprender a la niña, golpearla y posteriormente sujetarla del cuello durante varios segundos. Se trató de un acto, que ha sido calificado como intento de ahorcamiento y, por ende, de homicidio.

La grabación, que rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram y X, desató la inmediata reacción de la comunidad. Esto, llevó a los familiares de la víctima a hacer pública la identidad del presunto agresor.

Según los parientes de la manor, la difusión del video busca presionar su captura y evitar que el caso quede en impune. En tanto, la niña estaría recibiendo protección de las autoridades competentes.

#12Jun | Un video de seguridad que circula en redes sociales generó una ola de indignación en Colombia y Venezuela tras mostrar la brutal agresión contra una niña, de cuatro años, en el municipio de Sibaté, en Cundinamarca (Colombia) Video: RRSS pic.twitter.com/rhNPjBLvgy — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 13, 2026

EL HOMBRE ESTÁ PRÓFUGO

Además, las autoridades locales iniciaron un proceso de investigación, tras la denuncia formal por maltrato infantil e intento de homicidio.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado una orden de captura oficial, la policía y organismos de protección de infancia trabajan en la localización del sospechoso, quien permanece prófugo.

Tampoco se ha emitido un pronunciamiento oficial, sobre el estado de salud actualizado de la niña.