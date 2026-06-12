¿Quién era Daniel Osorio Peñaloza? El empresario venezolano hallado muerto en Argentina que era socio de importante diputado

Organismos de seguridad en Argentina están investigando la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un empresario venezolano de 46 años, quien era amigo íntimo y socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Martín Menem.

Osorio Peñaloza fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro. Ahora, la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, que en un primer momento fue catalogado como «muerte dudosa».

De acuerdo con medios locales, Osorio Peñaloza era un contador que se desempeñaba como gerente general y director suplente de Gen Tech Argentina S.A., la empresa de suplementos dietarios fundada por Menem.

Asimismo, se precisó que es graduado como Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú y desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro de Gen Tech.

Se indicó que, entre 2012 y 2019, ocupó cargos vinculados a producción y desarrollo de la compañía, hasta ser promovido a gerente general, puesto desde el que acompañó el crecimiento y la expansión internacional de la marca.

De acuerdo con registros societarios, desde julio de 2020 figuraba como director suplente de Gen Tech Argentina S.A.

Además, mantenía vínculos comerciales con Menem en otras firmas del sector de suplementos dietarios, entre ellas Insulow SRL. También integró Kaia Natural SRL junto al empresario Pedro Groppa.

Según su perfil profesional de Linkedin, Osorio Peñaloza contaba con más de una década de experiencia en gestión operativa, planificación estratégica y liderazgo empresarial.

Antes de incorporarse a Gen Tech, había trabajado como jefe de planta en una empresa con sede en Italia.

¿QUÉ SE SABE SOBRE GEN TECH ARGENTINA?

La empresa, creada por Menem, se dedica a la fabricación y comercialización de suplementos nutricionales y dietarios orientados principalmente al rendimiento deportivo.

Entre sus productos más conocidos se encuentran proteínas, creatinas, aminoácidos, vitaminas y barras proteicas.

Durante los últimos años, la firma logró una importante presencia en el mercado argentino y desarrolló acuerdos comerciales con instituciones deportivas.

Entre ellos, se destacó su vínculo con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), entidad con la que lanzó una línea de productos licenciados. También mantuvo acuerdos de patrocinio con clubes y deportistas.

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

INVESTIGACIONES

Según las primeras actuaciones, el cuerpo del venezolano no presentaba signos de violencia aunque fue hallado semidesnudo y los investigadores analizan si sufrió un edema pulmonar.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la empresa Gen Tech difundió un comunicado en redes sociales en el que destacó «su profesionalismo, compromiso y calidad humana», y afirmó que su aporte fue «fundamental para el crecimiento y desarrollo» de la compañía.

«La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía», expresó, por su parte, el dirigente político.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, mientras se aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas de la muerte.