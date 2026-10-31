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VIRAL: Caminaba por una acera cuando recibió el brutal impacto de un caucho que se salió de un carro en movimiento

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura

Un joven estudiante de 19 años resultó herido después de que la rueda que se salió de un vehículo en movimiento lo impactara con gran velocidad en Providencia, Chile.

En un video tomado por una cámara de seguridad se puede apreciar que los hechos ocurrieron este 29 de octubre a las 9:14 de la mañana. El estudiante iba caminando por la acera cuando de pronto el neumático que iba rebotando lo impactó haciéndolo que cayera al suelo por la fuerza del golpe.

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Aunque el estudiante intentó incorporarse rápidamente con la ayuda de personas que vieron todo, se ve que nuevamente se sentó en el suelo debido al fuerte dolor que sentía tras el impacto.

De acuerdo con medios locales, la rueda impactó primero contra otros dos automóviles y luego salió proyectada hacia la vereda por la que transitaba el estudiante de 19 años.

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Hasta el lugar llegaron organismos de emergencia, quienes le ofrecieron atención primaria al joven afectado en el lugar. Posteriormente, lo trasladaron hasta un centro de salud donde tras una revisión más detallada verificaron sufrió heridas en la frente y en el tórax.

Aunque no ofrecieron mayores detalles acerca de estas heridas, indicaron que no se tratan de lesiones de gravedad.

Organismos policiales se desplegaron en la zona de inmediato para dar con el conductor al que se le había salido la rueda, tras encontrarlo el hombre les explicó que acababa de salir de un taller mecánico cercano a la zona.

Por el momento se desconoce si habrá acciones legales en contra del conductor o del taller mecánico que le instaló la rueda.

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