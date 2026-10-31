VIRAL: Caminaba por una acera cuando recibió el brutal impacto de un caucho que se salió de un carro en movimiento

Un joven estudiante de 19 años resultó herido después de que la rueda que se salió de un vehículo en movimiento lo impactara con gran velocidad en Providencia, Chile.

En un video tomado por una cámara de seguridad se puede apreciar que los hechos ocurrieron este 29 de octubre a las 9:14 de la mañana. El estudiante iba caminando por la acera cuando de pronto el neumático que iba rebotando lo impactó haciéndolo que cayera al suelo por la fuerza del golpe.

Aunque el estudiante intentó incorporarse rápidamente con la ayuda de personas que vieron todo, se ve que nuevamente se sentó en el suelo debido al fuerte dolor que sentía tras el impacto.

De acuerdo con medios locales, la rueda impactó primero contra otros dos automóviles y luego salió proyectada hacia la vereda por la que transitaba el estudiante de 19 años.

Hasta el lugar llegaron organismos de emergencia, quienes le ofrecieron atención primaria al joven afectado en el lugar. Posteriormente, lo trasladaron hasta un centro de salud donde tras una revisión más detallada verificaron sufrió heridas en la frente y en el tórax.

🇨🇱🚨 ¡UNA LLANTA SALIÓ DISPARADA Y DERRIBÓ A UN JOVEN EN PLENA BANQUETA! Un estudiante de 19 años caminaba por Avenida Los Leones, en Providencia, Santiago de Chile, cuando un neumático que se desprendió de un automóvil salió proyectado a gran velocidad y lo golpeó violentamente. 🛞 La rueda impactó primero contra otros dos vehículos antes de salir disparada hacia la acera y alcanzar al joven, quien cayó por la fuerza del golpe. 😳 El accidente ocurrió el jueves 29 de octubre y quedó captado por cámaras de seguridad. El estudiante sufrió lesiones en la frente y el tórax. Fue trasladado a la Clínica Santa María, donde se descartaron heridas de gravedad. ⚠️ El conductor fue localizado por personal municipal y explicó que el vehículo había salido de un taller mecánico dos días antes. La causa del desprendimiento todavía no está esclarecida. Un accidente insólito que pudo terminar en tragedia.

💭🛞👇 #Chile #Providencia #Accidente — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) October 31, 2026

Aunque no ofrecieron mayores detalles acerca de estas heridas, indicaron que no se tratan de lesiones de gravedad.

Organismos policiales se desplegaron en la zona de inmediato para dar con el conductor al que se le había salido la rueda, tras encontrarlo el hombre les explicó que acababa de salir de un taller mecánico cercano a la zona.

Por el momento se desconoce si habrá acciones legales en contra del conductor o del taller mecánico que le instaló la rueda.