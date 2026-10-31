CONTENIDO SENSIBLE: Agredió salvajemente a una compañera menor que él y con condición especial, el hecho quedó grabado en un indignante video

Una niña de tan solo seis años y con condición especial se debate entre la vida y la muerte después de que un niño, apenas dos años mayor que ella, la agrediera salvajemente dentro de una aula vacía en una escuela pública de India.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al alumno de tercer grado agarrando a la niña por el cabello y golpeándole repetidamente la cabeza contra un escritorio.

Tras caer al suelo, la patea y la golpea varias veces con un ladrillo, continuando la agresión incluso después de que pierde el conocimiento. En otro video, se ve al niño regresar al aula tiempo después y agredirla de nuevo, golpeándola con el ladrillo y pisoteándole la cara y el cuerpo.

La niña sufrió fracturas faciales, incluyendo una fractura nasal, en el incidente ocurrido el 28 de octubre. Aunque su estado es reservado, este sábado recuperó la conciencia al tercer día de su hospitalización y su estado ha mejorado, según informó la subcomisaria de policía.

Durante la investigación, se detectaron irregularidades por parte de la administración escolar, tras lo cual se presentó una denuncia formal. El gobierno anunció una investigación para determinar responsabilidades por lo ocurrido.

Asimismo dijeron que cubrirán la totalidad del costo del tratamiento de la niña, quien según declararon ya está fuera de peligro.

El tío de la niña dijo que el chico la había atraído a un aula vacía con el pretexto de que su padre la estaba llamando. «Ella subió a su aula alrededor de las 3:15 pm La agresión probablemente ocurrió entre las 4:15 pm y las 4:30 pm. El niño le dijo: ‘Tu papá viene a la escuela’, y la llevó a otra aula», dijo.

La familia se enteró del incidente cuando el conductor del transporte escolar acudió a la escuela para recogerla, pero no la encontró. En ese momento dio aviso al padre de la menor, quien se acercó hasta el plantel educativo.

«El chico que la atacó se encontró con su padre y le dijo: ‘Te llevo arriba. Está ahí’. Su padre la encontró inconsciente en un charco de sangre. Llevaba allí más de dos horas», contó.

Tras revisar las cámaras la familia de la niña vio el dantesco ataque. El tío de la víctima cuestionó la falta de supervisión adecuada dentro de la escuela.

«Los profesores nos dijeron que el horario de trabajo del director terminaba a las 3 de la tarde. Las cámaras de seguridad se monitoreaban desde el despacho del director. Las imágenes muestran al niño llevándola de su aula a otra habitación. Si alguien hubiera estado presente, este incidente no habría ocurrido», afirmó.

La policía llevó este sábado al niño a una evaluación mental. Asimismo, indicaron que las medidas que tomarán dependerán de dicho informe.

«Tomaremos medidas adicionales con base en el informe de la investigación. Quienes resulten negligentes no quedarán impunes bajo ninguna circunstancia. Se tomarán medidas estrictas contra ellos», dijo el ministro de Educación, Mahipal Dhanda.