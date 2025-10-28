Viral: Avión cazatormentas se metió en el ojo del huracán Melissa y revelaron las impactantes imágenes

Un avión militar de los Estados Unidos consiguió grabar imágenes del ojo del huracán Melissa, que actualmente se encuentra en categoría 5 con vientos que alcanzan los 280 km/h y se dirige hacia Jamaica.

En el video se logra ver la magnitud de una tormenta que los expertos ya describen como potencialmente catastrófica.

#Category5 #Melissa #HurricaneMelissa Category 5 Major Hurricane Melissa is a 175-mph / 280 kmph monster! 🌀@FlynonymousWX inside the USAF C-130J shows the perfect «stadium» shape of hurricane’s eye. And he’s gone weeks without his US government paycheck. https://t.co/sDQcTltGab https://t.co/Wkf3bU2vU3 pic.twitter.com/9deI1BE8bp — USAS: hurricanes, airplanes, tanks, ships… 🇺🇲 (@USAS_WW1) October 27, 2025

Las imágenes fueron captadas por una tripulación de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocidos como los “cazadores de huracanes”, quienes volaron directamente al ojo del huracán Melissa para recoger datos en tiempo real.

Se trata de un equipo que pertenece a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Durante el vuelo registraron la intensidad de los vientos, la presión atmosférica y el comportamiento del sistema con el fin de mejorar los modelos predictivos del NHC.

Video en camara rápida del ingreso del avión caza huracanes WC 130 al huracán Melissa categoría 5 pic.twitter.com/4oKVq47vBt — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) October 28, 2025

Melissa se convirtió en la tormenta más potente en lo que va de 2025, según reseñó la BBC. Expertos señalaron que se ha fortalecido, incluso a niveles superiores a los del huracán Katrina en 2005, lo que lo posiciona entre los 10 huracanes más intensos jamás documentados.

El NHC señaló que el ojo de la tormenta pasará a unos 100 kilómetros al oeste de Kingston, con un impacto directo previsto entre la medianoche y el amanecer del martes (hora local).

🌪️ L’ouragan Mélissa, d’une très grande violence, s’apprête à toucher les côtes de la Jamaïque 🇯🇲 ✈️ Le Lockheed WC-130 « Weatherbird » de l’US Army est en patrouille. 🎯 Objectif : mesurer les données meteo du cyclone pour prévenir /protéger la population. Le reportage ⬇️ pic.twitter.com/2jrVRefAzc — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) October 27, 2025

El Gobierno de Jamaica confirmó que más de 50.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico y que ya hay afectaciones al oeste de la isla, donde unas 40.000 viviendas permanecen sin luz.

10AM #Melissa Update: @53rdWRS and @NOAA_HurrHunter Hurricane Hunter aircraft find that Melissa continues to strengthen. Catastrophic winds are moving onshore southern Jamaica. THIS IS THE LAST CHANCE TO PROTECT YOUR LIFE! For more updates visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/3jr34vkzrZ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

Según la Cruz Roja, al menos 1,5 millones de personas podrían verse directamente afectadas por el paso del huracán.

Se prevé que tras su paso por Jamaica, Melissa continúe su trayectoria hacia el este de Cuba y las Bahamas.