Viral: Avión cazatormentas se metió en el ojo del huracán Melissa y revelaron las impactantes imágenes

Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura

Un avión militar de los Estados Unidos consiguió grabar imágenes del ojo del huracán Melissa, que actualmente se encuentra en categoría 5 con vientos que alcanzan los 280 km/h y se dirige hacia Jamaica.

En el video se logra ver la magnitud de una tormenta que los expertos ya describen como potencialmente catastrófica.

Las imágenes fueron captadas por una tripulación de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocidos como los “cazadores de huracanes”, quienes volaron directamente al ojo del huracán Melissa para recoger datos en tiempo real.

Se trata de un equipo que pertenece a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Durante el vuelo registraron la intensidad de los vientos, la presión atmosférica y el comportamiento del sistema con el fin de mejorar los modelos predictivos del NHC.

Melissa se convirtió en la tormenta más potente en lo que va de 2025, según reseñó la BBC. Expertos señalaron que se ha fortalecido, incluso a niveles superiores a los del huracán Katrina en 2005, lo que lo posiciona entre los 10 huracanes más intensos jamás documentados.

LEA TAMBIÉN: EN CHILE: DOS HERMANOS VENEZOLANOS DETENIDOS POR SECUESTRAR A DOS PERSONAS, ERAN PRESTAMISTAS

El NHC señaló que el ojo de la tormenta pasará a unos 100 kilómetros al oeste de Kingston, con un impacto directo previsto entre la medianoche y el amanecer del martes (hora local).

El Gobierno de Jamaica confirmó que más de 50.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico y que ya hay afectaciones al oeste de la isla, donde unas 40.000 viviendas permanecen sin luz.

Según la Cruz Roja, al menos 1,5 millones de personas podrían verse directamente afectadas por el paso del huracán.

Se prevé que tras su paso por Jamaica, Melissa continúe su trayectoria hacia el este de Cuba y las Bahamas.

