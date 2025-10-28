En Chile: Dos hermanos venezolanos detenidos por secuestrar a dos personas, eran prestamistas

Dos hermanos venezolanos, identificados como Jeison Daniel y Jeiner Manuel Moreno Oviedo, fueron detenidos la semana pasada por secuestrar a dos personas en la ciudad de Talca, en Chile.

Medios chilenos indicaron que los hermanos Moreno se dedicaban al préstamo informal de dinero. Aparentemente, una mujer les debía 6,5 millones de pesos (6.890 dólares), más altos intereses, y decidieron cobrar la deuda por sus propios medios.

En la noche del 23 de octubre, los hermanos interceptaron al hijo y a la pareja de la mujer en Talca. Bajo amenazas, los obligaron a desplazarse hasta Santiago de Chile para que pagaran la deuda.

«Fue secuestrado por ambos imputados con la finalidad de ser trasladados desde Talca a la capital. Esto, con el fin de cobrarse con un auto de propiedad de la víctima a modo de respaldo por concepto de intereses que no había pagado», dijo el fiscal Ángel Ávila.

DETENCIÓN DE LOS HERMANOS

La mujer tuvo conocimiento del secuestro y alertó a Carabineros, la principal fuerza de seguridad chilena. Las autoridades pusieron en marcha una operación de búsqueda y capturaron a los hermanos en el servicentro de La Pintana.

«Se imputó una asociación delictiva, secuestro, usura e infracción a la ley general de bancos en el artículo 39. Estamos en presencia de individuos que se dedicaban al préstamo informal con la modalidad conocida como ‘gota a gota’», expuso el fiscal.

Mediante decisiones telefónicas, las autoridades determinaron que los hermanos «se dedicaban a cobrar deudas usando la violencia y bienes de las víctimas como garantía». Mientras avanza el proceso judicial, se mantendrán en prisión preventiva.