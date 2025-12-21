Mundo

VIOLENCIA EN SUDÁFRICA: Tiroteo masivo dejó al menos diez fallecidos y varios heridos

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
Foto: AP

Al menos diez personas fallecieron y otra decena resultó herida este domingo en la localidad de Bekkersdal en Johannesburgo, Sudáfrica, después de que hombres armados llevaran a cabo un tiroteo masivo cerca de un negocio de venta ilegal de alcohol.

Las autoridades policiales informaron que los atacantes dispararon de forma indiscriminada contra los presentes y transeúntes. “Algunas víctimas fueron tiroteadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos”, precisó la policía mediante un comunicado oficial.

La brigadier Brenda Muridili, portavoz de la policía de la provincia de Gauteng, ratificó la cifra de fallecidos y heridos. No obstante, señaló que la identificación de las víctimas sigue en curso. “Hay 10 personas muertas. No tenemos un desglose de quiénes son”, declaró Muridili a los medios locales.

INVESTIGACIÓN EN CURSO POR EL TIROTEO

Los servicios de emergencia trasladaron a los 10 heridos a centros asistenciales cercanos, mientras las fuerzas de seguridad acordonaron el área. Los investigadores analizan si el funcionamiento irregular del establecimiento influyó en el incidente.

Hasta ahora, no han establecido las motivaciones del tiroteo en Sudáfrica, reseñó AP.

Este hecho representa el segundo tiroteo masivo en la nación en lo que va de mes. El pasado 6 de diciembre, un grupo armado atacó un albergue en las proximidades de Pretoria, resultando en 12 víctimas mortales.

Sudáfrica mantiene actualmente uno de los índices de homicidios más altos a nivel global, según las estadísticas gubernamentales.

Las armas de fuego son con mucha diferencia la principal causa de muerte en homicidios. Aunque ese país de 62 millones de personas tiene leyes de control de armas estrictas, las autoridades dicen que muchos homicidios se llevan a cabo con armas de fuego ilegales.

