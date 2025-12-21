Mundo

Seis países latinoamericanos piden a Venezuela «reestablecer el orden democrático»

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Seis países latinoamericanos piden a Venezuela "reestablecer el orden democrático"
Foto: EFE / Juan Pablo Pino

(EFE).- Un grupo de seis países latinoamericanos suscribió este sábado, al margen de la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a Venezuela «reestablecer» el orden democrático «por medios pacíficos» y garantizar el «respeto irrestricto a los derechos humanos».

El documento lo firmaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña, y de Panamá, José Raúl Mulino, y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Leer Más

La respuesta de Delcy Rodríguez a las «burlas» de Trump sobre los milicianos
«No vienen obligados ni se les paga»: El comentario de Francisco Torrealba sobre trabajadores que acuden a marchas chavistas
¿Por qué detuvieron y le quitaron la inmunidad al diputado Julio César Torres? Lo que revelaron las autoridades

La declaración, difundida por el Gobierno paraguayo, no fue suscrita ni por Brasil ni por Uruguay, los dos miembros del Mercosur con Gobiernos de tendencia progresista, y tampoco por Chile, que estaba representado en la cumbre como Estado asociado.

Según fuentes gubernamentales consultadas por EFE, la cuestión de Venezuela se debatió durante la cumbre semestral del bloque, pero por las divergencias entre Brasil y Argentina, se excluyó de la declaración final toda mención sobre el país caribeño.

Brasil estaba abierto a incluir en la declaración una mención a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pero también quería expresar preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en la región y manifestar rechazo a las medidas unilaterales coercitivas.

LEA TAMBIÉN: EL DARDO DE PETRO A MADURO LUEGO QUE PROPUSIERA LA «UNIÓN» DE LOS EJÉRCITOS DE COLOMBIA Y VENEZUELA

Como no hubo acuerdo en estos puntos, el párrafo de Venezuela se excluyó de la declaración del Mercosur y los otros seis países optaron por divulgar un texto propio.

En ese texto, los seis firmantes expresaron su «profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela» y exhortaron al Gobierno de Nicolás Maduro a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados «arbitrariamente» de su libertad.

La declaración no hace ninguna alusión a Estados Unidos y al despliegue militar que está realizando ese país contra Venezuela y es más moderada que la postura defendida por Milei durante la cumbre de Foz de Iguazú.

Durante su intervención en la cumbre del Mercosur, Milei saludó la presión militar de Estados Unidos contra Caracas dirigida a «liberar el pueblo venezolano» e instó a sus socios en el bloque suramericano a hacer lo mismo.

«El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario», dijo Milei en su discurso.

En sentido opuesto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, afirmó que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Rescataron a cuatro jóvenes secuestradas por red de trata de personas en Carabobo
Rescataron a cuatro jóvenes secuestradas por red de trata de personas en Carabobo
Sucesos
Gobierno de Maduro rechazó "secuestro" de nuevo buque petrolero y denunció "desaparición forzada" de su tripulación
Gobierno de Maduro rechazó «secuestro» de nuevo buque petrolero y denunció «desaparición forzada» de su tripulación
Venezuela
Delcy Rodríguez afirma que Pdvsa alcanzó la meta de 1.200.000 barriles diarios en medio del "acoso" de EEUU
Delcy Rodríguez afirma que Pdvsa alcanzó la meta de 1.200.000 barriles diarios en medio del «acoso» de EEUU
Venezuela