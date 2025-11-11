VIDEOS VIRALES: La impactante falla geológica que destruyó tres kilómetros de una carretera en Colombia

La activación de una falla geológica en el departamento del Norte de Santander, en Colombia, provocó la destrucción de una importante carretera. Cientos de familias y comerciantes se vieron afectadas por la serie de derrumbes.

Los hechos se dieron a finales de octubre en la Transversal del Carare, entre las localidades de Landázuri y Barbosa, en la provincia de Vélez. Producto del movimiento del terreno, unos tres kilómetros de la carretera quedaron prácticamente destruidos.

En redes sociales se viralizaron varios videos en los que se aprecia la magnitud del daño que sufrió la carretera. En las imágenes, que parecen sacadas de una película, se ven distintos tramos de la vía en un estado intransitable.

De acuerdo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), unas 258 hectáreas de terreno se vieron afectadas por la falla. Además, municipios enteros quedaron aislados y sin servicios esenciales.

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA

Esta situación, que se ha extendido por casi dos semanas, generó la evacuación de decenas de familias. A esto se sumó que la economía de la zona se vio prácticamente paralizada por los daños en la carretera.

La producción del bocadillo veleño, una de las principales tradicionales del departamento, es uno de los principales afectados. El cierre de la carretera generó pérdidas millonarias y sobrecostos logísticos entre los productores de la zona, que han dejado de vender unas 240 toneladas del dulce.

Impactantes imágenes aéreas muestran la gravedad del deslizamiento que mantiene incomunicado el tramo Vélez–Landázuri, en la transversal del Carare. Las autoridades trabajan para habilitar el paso.



La destrucción de la carretera dejó en evidencia el abandono estatal de algunas zonas rurales de Colombia. Aunque las autoridades buscan soluciones rápidas, la posibilidad de nuevos derrumbes ha dificultado que se tomen medidas concretas.

El Instituto Nacional de Vías precisó la magnitud del daño imposibilita rehabilitar la carretera por el mismo trazado. A pesar de se podría construir un nuevo recorrido, la vía se mantendrá cerrada, al menos, unos tres meses.