EN VIDEO: Gigantesco puente se desplomó en China, lo habían inaugurado a comienzo de año

Por Angel David Quintero
puente

Una sección de un gigantesco puente que fue inaugurado este año en China se desplomó este martes en la provincia de Sichuan, cerca del Tibet.

El incidente no dejó víctimas mortales, gracias al cierre de la carretera que hicieron las autoridades cuando detectaron que la infraestructura estaba en riesgo.

El puente Hongqi tenía 758 metros de longitud, y formaba parte de la Carretera Nacional 317 en la ciudad de Maerkang. Medios locales informaron que se registraron deslizamientos de tierra en la montaña, lo que provocó el posterior derrumbe.

La alerta inicial ocurrió este lunes cuando detectaron deformación en las pendientes del lado derecho del puente. En horas de la tarde, un grupo de expertos identificaron grietas en las laderas y caminos cercanos, así como desplazamientos en el terreno de la montaña, según informó Sichuan Daily.

Casi de inmediato, la policía de Maerkang cerró el puente a todo el tráfico. Para los 11 de la noche ya habían evacuado a todos los vehículos de la zona.

Videos publicados este martes muestran como, a medida que se intensificaba la deformación de la pendiente, se desencadenó un deslizamiento de tierra que provocó el colapso.

Cabe recordar que la construcción del puente había finalizado a principios de año. Un comunicado oficial, señaló que actualmente no hay un cronograma estimado para la reapertura de la carretera.

