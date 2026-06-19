VIDEOS VIRALES: El infierno que desató incendio en instalaciones de famoso hotel en Dominicana

Un voraz incendio de grandes proporciones se registró este viernes, 19 de junio, en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, ubicado en Bayahíbe, al sureste de República Dominicana, lo que obligó a evacuar a cientos de huéspedes y trabajadores mientras los cuerpos de emergencia luchaban por controlar las llamas.

Medios locales precisaron que el incendio se propagó rápidamente por varias áreas del complejo turístico debido a la presencia de estructuras construidas con materiales altamente inflamables, como los tradicionales techos de cana y paja que caracterizan parte de la arquitectura del resort.

De hecho, las imágenes difundidas que rápidamente se viralizaron en las redes sociales mostraron una enorme columna de humo negro visible desde distintos puntos de la zona turística, generando pánico y preocupación entre residentes y visitantes.

Según reportes preliminares, las llamas se originaron dentro del establecimiento y se propagaron con velocidad precisamente por la naturaleza de los materiales de construcción de los bungalows y áreas comunes.

🇩🇴 🔥Un incendio en el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahíbe (República Dominicana), provocó la evacuación preventiva de turistas y colaboradores durante la tarde de este viernes. pic.twitter.com/pYxccMIAEK — Ricardo Gutiérrez Zapata (@RicardoGutizap) June 19, 2026

EVACUACIÓN PREVENTIVA

Ante el avance de las llamas, el personal de seguridad del hotel activó de inmediato los protocolos de emergencia y coordinó la evacuación preventiva de todos los huéspedes y empleados.

Se precisó, que muchos turistas que disfrutaban de las instalaciones fueron trasladados hacia zonas seguras cercanas a la playa, mientras brigadas internas trabajaban para contener las llamas antes de la llegada de los equipos especializados.

BREAKING: A large fire has broken out at the Viva Dominicus hotel in Bayahíbe, located in the La Altagracia province of the Dominican Republic. pic.twitter.com/5zz2ctfLZa — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

¿SE REPORTARON VÍCTIMAS?

Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del incendio y los momentos de caos registrados, hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Los servicios médicos presentes en el lugar atendieron únicamente algunos casos menores de crisis nerviosas, causadas por la tensión del momento.

En tanto, los equipos de bomberos continúan trabajando intensamente en el lugar para sofocar la totalidad de los puntos de calor, realizar las tareas de enfriamiento del terreno y asegurar por completo el perímetro del resort de la cadena Wyndham.

Las autoridades competentes ya han iniciado las investigaciones preliminares, para determinar las causas oficiales que originaron el siniestro.