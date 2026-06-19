Las impactantes imágenes del aparatoso choque de trenes en Londres: confirmaron un muerto y decenas de heridos

Dos trenes chocaron este viernes en el norte de Londres, Reino Unido, dejando decenas de heridos y un fallecido. Las imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales e impactaron a miles de internautas.

Los hechos se dieron esta tarde en la localidad de Bedford, en el norte de la Gran Londres. La Policía de Transporte Británica (British Transport Police, BTP) informó cerca de las 5:30 del accidente.

«Estamos respondiendo a los reportes de una colisión que involucra a dos trenes en el área de Bedford», detalló la BTP en sus redes sociales. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre el accidente o la cantidad de lesionados.

En redes sociales circularon videos de un tren de Luton Airport Express dañado. Según medios europeos, se trata de los vagones que se dirigen hacia el sur desde el aeropuerto de Luton, uno de los más importantes de Londres.

Las autoridades confirmaron que decenas de personas resultaron heridas, incluyendo varias de gravedad, y una falleció. Poco después del anuncio, trascendió que la víctima mortal era el maquinista de uno de los trenes.

CAUSA DEL ACCIDENTE

La primera hipótesis indica que un tren se detuvo por una avería y fue embestido por el segundo ferrocarril que circulaba en la misma dirección. Igualmente, todavía no hay una explicación oficial sobre la causa del accidente.

«La parte delantera del tren está bien, el tercer vagón descarriló. Yo estoy bien, con las piernas ensangrentadas y un golpe en la espalda. Otros no lo están. Ha sido un choque repentino», dijo un testigo a la cadena británica Sky News.

La Rama de Investigación de Accidentes Ferroviarios desplegó un equipo para recopilar evidencias y determinar las causas del accidente. Mientras tanto, distintas operadoras y vías férreas paralizaron sus operaciones.