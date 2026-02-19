VIDEOS VIRAL: Los intentos de secuestro a niños en supermercados que causan consternación en Italia

La sociedad italiana está consternada y preocupada por dos intentos de secuestro de niños en supermercados del país mediterráneo. Los videos de ambos siniestros se viralizaron en redes sociales.

El primer caso ocurrió el pasado 15 de febrero en un supermercado de Esselunga de Bérgamo. Mientras que el padre empujaba el carrito de las compras y la madre sostiene a la niña de un año y medio, un sujeto se abalanzó sobre ellos.

En un video grabado por la cámara de seguridad se aprecia que el sujeto agarró a la niña por la pierna derecha y tiró de ella hacia el interior del supermercado. Los padres reaccionaron de inmediato y evitaron el secuestro.

Un guardia de seguridad, otros clientes y el padre de la niña inmovilizaron al secuestrador hasta que llegó la policía. La pequeña, por su parte, sufrió una fractura de fémur y fue trasladada al hospital Papa Giovanni.

El hombre, un rumano de 47 años, resultó detenido y, mediante su abogada, alegó que confundió a la niña con un muñeco de peluche. La fiscalía lo acusó de tentativa de secuestro agravado y lesiones graves.

UN SEGUNDO INTENTO DE SECUESTRO

El caso de la niña se viralizó en redes sociales y generó conmoción entre la sociedad italiana. En cuestión de unos días, se registró un siniestro sumamente parecido en un supermercado en Caivano, en Nápoles.

La propietaria del supermercado llamó a las autoridades y dijo: «Ha intentado raptar a un niño». De acuerdo a su relato, un hombre ghanés de 45 años interceptó a una mujer e intentó secuestrar a su hijo de cinco años.

A Caivano un 45enne, ubriaco e con precedenti, ha tentato di rapire un bimbo di 5 anni all’interno del supermercato MD di via Atellana. L’uomo ha cercato più volte di afferrare il piccolo davanti alle casse, ma è stato fermato dall’intervento della madre, di un’amica e di una… pic.twitter.com/xfFl8VY5Yt — Sky tg24 (@SkyTG24) February 18, 2026



«Este no es tu hijo, dámelo», dijo el hombre a la madre y luego intentó tomar al pequeño. Sin embargo, la cajera reaccionó de inmediato y actuó como un escudo, permitiendo que la mujer y el niño lograran escapar.

Las autoridades capturaron al sospechoso poco después en las inmediaciones del supermercado. La madre del niño, tras ver el video, rompió a llorar y declaró ante la policía.