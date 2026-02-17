Mundo

Reto mortal en España: Joven fue encerrado por sus amigos en un aerogenerador y tuvo un trágico final

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
reto

Funcionarios policiales detuvieron a dos jóvenes por homicidio imprudente luego de que en junio de 2025 estuvieran implicados en la muerte de un amigo en el interior de un aerogenerador de un parque eólico de Quintanilla Sobresierra, Burgos.

Aparentemente, los dos jóvenes estaban cumpliendo un reto y convencieron a la víctima de entrar al molino de viento, quien al ingresar quedó encerrado y murió electrocutado.

La víctima tenía tan solo 23 años de edad, mientras que los detenidos tenían 31 y 25 años. Los investigadores señalaron que el reto consistía en fotografiarse dentro de la turbina eólica, y para ello forzaron una rejilla de ventilación, ubicada a tres metros por encima del suelo.

No obstante, cuando la víctima entró, ya no tuvo oportunidad de salir y una descarga eléctrica acabó con su vida. Los investigadores también descubrieron que los amigos habían intentado forzar la puerta de ingreso al molino, pero debido a los mecanismos de seguridad de la misma, no pudieron.

Lo más extraño del caso es que posteriormente recolocaron y atornillaron la rejilla por la que había ingresado la víctima, por causas que siguen bajo investigación. Además, los uniformados encontraron contradicciones en los testimonios de ambos amigos. No obstante, concluyeron que el joven no tenía ninguna oportunidad de salir.

Además del delito por homicidio imprudente los detenidos enfrentarán cargos por daños por los desperfectos ocasionados en la puerta de acceso al aerogenerador y los gastos ocasionados a la empresa por la detención del generador.

