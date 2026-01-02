Mundo

VIDEOS: Un fallecido, al menos 12 lesionados y daños en edificios, México da un balance tras fuerte temblor

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. EFE/ Madla Hartz

Distintas zonas del centro y sur de México se vieron sacudidas por un fuerte temblor en la mañana de este viernes. Pocas horas después del primer sismo, las autoridades informaron de la muerte de una persona.

Contents

En primera instancia, los primeros reportes indicaban que no había víctimas mortales, daños graves o heridos. Incluso, la propia Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, confirmó estas versiones en su rueda de prensa.

Leer Más

El insólito caso de la influencer que fingió tener cáncer y ganó millones
La carta de renuncia que firmó el papa Francisco por si falla de salud
Relatora de la CIDH hizo un llamado al respeto de DDHH: «El 10Ene será una fecha importante para los venezolanos»

Sin embargo, la Alcaldía de Benito Juárez, en Ciudad de México, confirmó la muerte de un hombre de 60 años durante el temblor. «Durante la evacuación, desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento», expuso en un comunicado.

Posteriormente, el personal de seguridad del edificio alertó a las autoridades. «Los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales», agregó.

HERIDOS EN EL TEMBLOR

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que se activó el protocolo de actuación por el temblor. En una rueda de prensa, brindó un balance de lesionados en el sismo.

«Hay 12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias (barrios)», dijo. También dijo que inspeccionaron 34 edificios y cinco casas de forma preventiva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «UY, ESTÁ TEMBLANDO»: FUERTE SISMO EN MÉXICO INTERRUMPE RUEDA DE PRENSA DE SHEINBAUM

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó de cortes de energía, pero tres horas después del temblor se había «restablecido del 75,93 % de usuarios afectados en los estados de Guerrero, Ciudad de México y Estado de México».

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 6,5 en la escala de Richter y ocurrió a las 7:58 de la mañana (hora local). El sismo fue considerado «severo» y se mantiene el monitoreo en las zonas afectadas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un carro cayó al vacío desde cerro El Morro en Lechería: «No parece haber sido un accidente»
Sucesos
El impresionante récord que podría romper Venus Williams en el Abierto de Australia
Deportes
Enviado especial de Xi Jinping visitó a Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos
Enviado especial de Xi Jinping visitó a Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos
Venezuela