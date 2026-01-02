VIDEOS: Un fallecido, al menos 12 lesionados y daños en edificios, México da un balance tras fuerte temblor

Distintas zonas del centro y sur de México se vieron sacudidas por un fuerte temblor en la mañana de este viernes. Pocas horas después del primer sismo, las autoridades informaron de la muerte de una persona.

En primera instancia, los primeros reportes indicaban que no había víctimas mortales, daños graves o heridos. Incluso, la propia Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, confirmó estas versiones en su rueda de prensa.

Sin embargo, la Alcaldía de Benito Juárez, en Ciudad de México, confirmó la muerte de un hombre de 60 años durante el temblor. «Durante la evacuación, desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento», expuso en un comunicado.

Posteriormente, el personal de seguridad del edificio alertó a las autoridades. «Los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales», agregó.

HERIDOS EN EL TEMBLOR

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que se activó el protocolo de actuación por el temblor. En una rueda de prensa, brindó un balance de lesionados en el sismo.

«Hay 12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias (barrios)», dijo. También dijo que inspeccionaron 34 edificios y cinco casas de forma preventiva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «UY, ESTÁ TEMBLANDO»: FUERTE SISMO EN MÉXICO INTERRUMPE RUEDA DE PRENSA DE SHEINBAUM

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó de cortes de energía, pero tres horas después del temblor se había «restablecido del 75,93 % de usuarios afectados en los estados de Guerrero, Ciudad de México y Estado de México».

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 6,5 en la escala de Richter y ocurrió a las 7:58 de la mañana (hora local). El sismo fue considerado «severo» y se mantiene el monitoreo en las zonas afectadas.