«Uy, está temblando»: Fuerte sismo en México interrumpe rueda de prensa de Sheinbaum

Un fuerte sismo de 6,5 grados de magnitud sacudió varias regiones de México este viernes. El temblor ocurrió cuando Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, brindaba su rueda de prensa diaria desde la capital del país.

«Uy, está temblando. Con tranquilidad», dijo Sheinbaum desde el podio presidencial. Mientras tanto, sonaban numerosas alarmas sísmicas y los periodistas que estaban en la Sala de Tesorería del Palacio Nacional se pusieron de pie.

En cuestión de unos segundos, Sheinbaum se percató de la violencia del sismo y abandonó el podio presidencial. Las demás personas que estaban en la sala evacuaron rápidamente la habitación hacia un lugar seguro.

#Mundo | El sismo registrado este viernes también fue percibido en varios puntos de Ciudad de México y obligó a suspender la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Video: @AlertaNews24 pic.twitter.com/4NdDsdLeLn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 2, 2026



La conferencia matutina fue suspendida por el temblor. Unos minutos después, Sheinbaum regresó a la rueda de prensa y confirmó que no hay reportes de daños graves en la Ciudad de México u otras localidades.

DETALLES DEL SISMO

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el temblor tuvo una magnitud de 6,5 en la escala de Richter y ocurrió a las 7:58 de la mañana (hora local). El epicentro se ubicó frente a las costas del estado de Guerrero.

Medios mexicanos indicaron que el temblor afectó principalmente el centro y sur de México, aunque se pudo percibir con menor intensidad en el norte del país. Hasta el momento, no hay reportes de daños materiales o fallecidos.

De acuerdo a El Universal de México, se dieron cortes eléctricos en algunas zonas al norte de la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil afirmó que no hay reportes de «afectaciones».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: ASÍ COMENZÓ EL INCENDIO QUE ARRASÓ UN BAR EN SUIZA Y DEJA DECENAS DE FALLECIDOS

#Mundo | Un sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este viernes con epicentro a 15 km al suroeste de San Marcos, en el estado Guerrero, México. El movimiento fue perceptible en Ciudad de México y activó la alerta sísmica. Hasta el momento no se reportan víctimas ni… pic.twitter.com/7TfA7Ieigu — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 2, 2026



A pesar de que Sheinbaum aseguró que no hay daños graves, se activó un monitoreo para conocer más detalles de las consecuencias del temblor. Helicópteros sobrevolaron la capital y no vieron «indicios de afectaciones relevantes».

México es un país sísmico y el temblor no fue un caso aislado. El SSN registró en la madrugada del 1 de enero cinco movimientos telúricos de baja magnitud en distintas regiones, incluyendo Guerrero.