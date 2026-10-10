Videos sensibles: Hombre saltó al recinto de un tigre en un zoológico de Inglaterra y todo terminó en tragedia

Un hombre perdió la vida este sábado luego de que un tigre lo atacó tras ingresar de forma no autorizada en su recinto del Yorkshire Wildlife Park, un reconocido zoológico ubicado cerca de Doncaster, Inglaterra. A pesar de la rápida movilización de los servicios de emergencia y del personal médico, la víctima fue declarada muerta en el lugar del incidente.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de South Yorkshire, las autoridades recibieron la alerta a las 1:35 pm (hora local) informando que un individuo había saltado o caído dentro del área de los felinos. El trágico suceso obligó a la evacuación inmediata del parque, el cual permanecerá completamente cerrado.

OPERATIVO DE EMERGENCIA Y CONTROL DE LA SITUACIÓN

El Servicio de Ambulancias de Yorkshire detalló que envió al sitio un robusto equipo médico que incluyó dos ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y un médico especialista. No obstante, la gravedad de las heridas provocadas por el ataque impidió salvarle la vida al sujeto.

Para controlar la contingencia sin comprometer la vida de los ejemplares ni del público, el personal del parque activó sus protocolos de seguridad. Testigos presenciales informaron haber escuchado detonaciones que correspondían al disparo de botes de gas, técnica utilizada para ahuyentar y asustar al tigre de regreso a su zona de resguardo.

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Asimismo, los empleados del establecimiento colocaron lonas y pantallas negras alrededor de la atracción Land of the Tigers para evitar que los visitantes observaran la escena. Finalmente, las instalaciones las desalojaron con rapidez para facilitar el trabajo de los peritos policiales y los paramédicos.

Las autoridades confirmaron que el tigre involucrado resultó ileso y que no existe ningún tipo de riesgo para la comunidad externa, desmintiendo rumores sobre el sacrificio o escape del animal.

Hoy al mediodía en el parque de Yorkshire en Gran Bretaña…

Según el informe de la policía, a pesar de los intentos de rescate, lamentablemente el hombre que fue rescatado con graves lesiones y trasladado a un centro hospitalario ha falleció.

El sujeto burlo todas las medidas de seguridad del recinto y se interno en la zona donde están los tigres, muerte lenta y agonizante. — Antena 5 Radio (@a5radio) October 10, 2026

INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y ESTADO DEL ANIMAL

La administración del Yorkshire Wildlife Park emitió un comunicado expresando su profunda consternación por lo sucedido, transmitiendo sus condolencias a los familiares de la víctima. Asimismo, indicaron que colaboran estrechamente con la policía local para esclarecer con exactitud cómo el hombre logró vulnerar la seguridad e ingresar al hábitat.

Reportes preliminares apuntan a que el felino involucrado sería Altai, un ejemplar macho de tigre de Amur (o tigre siberiano) que llegó al parque para formar parte de un programa de conservación junto a una hembra llamada Tschuna.

Cabe destacar que la atracción del parque opera desde el año 2011 sobre una reserva diseñada especialmente para la protección de esta subespecie. El tigre de Amur se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción, estimándose que quedan únicamente alrededor de 500 ejemplares viviendo en estado salvaje.