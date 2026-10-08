La impresionante recuperación de Christa Pike tras su intento fallido de ejecución

EFE.- Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee (EE.UU.), ya se levanta y camina en el hospital, según informó un miembro de su equipo legal.

En declaraciones realizadas a última hora del miércoles a BBC Radio 4, el abogado Stephen Ferrell señaló que, aunque no había hablado directamente con Pike, tenía constancia de que ella ya se desplazaba por su habitación del hospital, aunque todavía mostraba cierta confusión mental.

Otro de los abogados de Pike había revelado las primeras palabras que la mujer pronunció al despertar: «¿Dónde estoy?» y «¿Quiénes son ustedes?».

El letrado Randy Spivey, quien aclaró que no estaba presente cuando Pike despertó el martes, habló con periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, en Tennessee, este miércoles tras una vista sobre el caso.

«Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar», explicó el abogado.

Aunque celebró que su representada hubiera despertado tras varios días inconsciente desde su fallida ejecución el pasado 30 de septiembre, advirtió de que «le espera un largo camino hacia la recuperación».

Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según su abogado, quien añadió que aún no está claro si recuperará el uso de los brazos.

Fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer e iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones durante el resto de 2026 a raíz del caso.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negó este miércoles a aclarar ante el tribunal si el estado solicitaría una nueva orden de ejecución.

«Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas», añadió su abogado.

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país.

Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte en Tennessee.