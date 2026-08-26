VIDEOS: La inesperada razón detrás de la mortífera crecida que arrasó pueblos de Nepal en la frontera con China

Una mortífera crecida o aluvión arrasó este miércoles, 26 de agosto, pueblos cercanos a la frontera de Nepal con China, dejando al menos 160 muertos y 700 desaparecidos. Pero la pregunta ahora es: ¿qué causó semejante tragedia?

Imágenes satelitales de Planet Labs, analizadas por la agencia de noticias Reuters, revelaron lo que habría desencadenado la tragedia: la parte inferior de un glaciar se desprendió y se estrelló contra el fondo del valle, cientos de metros más abajo.

«Se ha confirmado que una parte considerable de la lengua del glaciar colapsó, lo que desencadenó el suceso, probablemente incluyendo o arrastrando consigo una cantidad considerable de rocas y sedimentos», dijo Vikram Gupta, especialista en ingeniería geológica y profesor de la Universidad de Sikkim, en India.

Sin embargo, no está claro qué provocó el desprendimiento, aunque las autoridades nepalíes señalaron como posible causa un sismo registrado en la región minutos antes.

Las imágenes de la zona, tomadas antes y después del suceso, mostraban una ladera de montaña de un verde exuberante ahora sepultada bajo escombros y sedimentos de color marrón.

El geocientífico Dan Shugar, profesor asociado de la Universidad de Calgary, señaló que las fotografías parecían indicar que se había derretido una gran cantidad de nieve en las 24 horas previas al desastre.

«Algunos de los glaciares del valle estaban cubiertos de nieve ayer y hoy se ven en su mayor parte como hielo desnudo. Así que, en otras palabras (y aún no he visto ningún dato de las estaciones meteorológicas), probablemente hizo calor», dijo.

«Por lo que puedo ver en las imágenes de satélite de esta mañana de Planet Labs, la parte inferior de un glaciar se desprendió a unos 5.200 metros y se estrelló contra el fondo del valle, unos 1.200 metros más abajo», sostuvo el experto.

Shugar añadió que la construcción también podría ser un factor. «Sin duda investigaremos en un futuro próximo si el cambio climático ha influido en ello», acotó.

¿QUÉ DIJO ESTADOS UNIDOS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) determinó que el evento registrado inicialmente este miércoles como un terremoto de magnitud 4,4 en Nepal fue en realidad generado por un deslizamiento de tierra, en medio de un desastre que ha dejado cerca de un centenar de muertos.

El USGS actualizó el evento a magnitud 5,2, clasificado como deslizamiento, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, en Nepal.

En concreto, Estados Unidos determinó que un deslizamiento, no un terremoto, generó la actividad sísmica en Nepal.

🔴 Les images en provenance du #Népal sont terrifiantes. Le séisme d’une magnitude de 4,4 qui s’est produit la nuit dernière au Tibet a déclenché des #avalanches de glace et des #glissements de terrain. Ils ont formé des embâcles sur les rivières de la région qui ont fini par… pic.twitter.com/XIdlQ76gii — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

DESHIELO ACELERADO

Sin embargo, el deshielo acelerado no es un fenómeno aislado en la región, puesto que las montañas nevadas de Nepal han perdido cerca de un tercio de su hielo en poco más de 30 años debido al calentamiento global, según cifras de Naciones Unidas de 2023.

Ese mismo año, la organización advirtió que los glaciares nepalíes, situados entre dos grandes emisores de carbono, India y China, se derritieron un 65 % más rápido en la última década que en la anterior.

De hecho, varios proyectos hidroeléctricos operan en las zonas más afectadas del distrito montañoso de Rasuwa, que tiene una población de unos 50.000 habitantes.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal indicó que la «inundación con material glaciar» se produjo en el río Lhende a causa de un deslizamiento de tierra ocurrido a unos 20 kilómetros al noreste de un paso fronterizo entre Nepal y China.

🔴 #AHORA | La masa de agua provocada por el desastre en Nepal alcanzó la frontera con India, activando alertas en Bihar y Uttar Pradesh ante el aumento de caudal en la cuenca del río Gandak. pic.twitter.com/aF3vRudqSQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 26, 2026



Prakash Pokharel, geólogo de la autoridad, quien también analizó las imágenes de Planet Labs, precisó que «las crecidas repentinas fueron causadas por una avalancha de hielo y rocas en el lado nepalí», aunque aclaró en su momento que no estaba claro si un sismo previo fue lo que desencadenó la tragedia.

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas señaló que la avalancha provocó una potente oleada de agua, sedimentos y rocas en los sistemas fluviales del Bhote Koshi y el Trishuli, y que el nivel del agua en el río, en la zona de Galchhi, subió hasta nueve metros en tan solo 30 minutos.

La organización advirtió que las inundaciones, deslizamientos, avalanchas y sequías están aumentando en frecuencia y ferocidad en todo el Hindu Kush-Himalaya.