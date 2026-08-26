Los terroríficos videos de las inundaciones en Nepal, van al menos 160 muertos y 700 desaparecidos

(EFE).- Al menos 160 personas murieron y más 700 permanecen desaparecidas este miércoles en Nepal después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según confirmaron las autoridades.

El balance corresponde a 157 fallecidos en Nepal y tres en la región china del Tíbet, pero las autoridades advirtieron que la cifra puede aumentar debido a la magnitud de la destrucción y las dificultades para acceder a varias zonas.

BREAKING: Moment flash floods swept away several houses and a bridge near Trishuli Bazar in Nepal pic.twitter.com/rqotIPbn6B — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026

La Policía nepalí informó que había recuperado 157 cuerpos, aunque las tareas de identificación todavía continuaban. Paralelamente, la autoridad nacional de gestión de desastres contabilizó 384 personas sin contacto: 291 extranjeros y 93 nepalíes.

También figuraban entre los desaparecidos 44 integrantes del Ejército, 28 policías, 13 miembros de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de proyectos de energía.

En el lado chino, el condado tibetano de Gyirong registró tres muertos y 265 personas desaparecidas después de un deslizamiento que alcanzó el área fronteriza.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

ALERTA EN NEPAL

La destrucción dejó a los equipos de rescate frente a un obstáculo adicional: el difícil acceso a las zonas afectadas.

Al menos 80 puentes resultaron dañados en Nepal, incluidos 35 destinados al tránsito vehicular y 45 puentes colgantes.

A esto se suman unos 40 kilómetros de carreteras inutilizados. En algunas áreas, la acumulación de agua alcanzó niveles que incluso impedían el aterrizaje de helicópteros.

El Gobierno nepalí declaró las zonas afectadas en situación de desastre durante tres meses y ordenó desplegar helicópteros militares y privados para rescates, evacuaciones y asistencia médica.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed. horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, afirmó el portavoz del Ejército de Nepal a la agencia de noticias EFE.

La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.

#WATCH: Trishuli River in Nepal’s Rasuwa district. The floodwaters came so quickly that people didn’t have time to escape. Workers were working near the river, and before they could realize the danger, the flood swept them away.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/sJ3Ps6xSqC — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana. Luego golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia. Esto mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

El especialista Prakash Pokharel sostuvo, de acuerdo con lo reseñado por Infobae, que “las inundaciones repentinas fueron causadas por una avalancha de hielo y roca” en territorio nepalí. La hipótesis del terremoto como detonante, sin embargo, todavía no había sido confirmada.

Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar en el Tíbet. Es una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed. horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Con información de EFE Actualización: Luis Alfredo Ledezma