VIDEOS: La angustia que vivieron pasajeros de un metrocable en Colombia durante el terremoto

Pasajeros del Cable Aéreo de Manizales vivieron momentos de angustia este lunes, 10 de agosto, cuando el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia los sorprendió dentro de las cabinas, suspendidos a varios metros de altura sobre la ciudad.

Una usuaria de X difundió tres videos grabados junto a su familia, mientras la cabina se balanceaba de un lado a otro y los cables del sistema oscilaban con fuerza.

En las grabaciones se escuchan llantos y expresiones de angustia de los pasajeros, quienes permanecieron a la espera de instrucciones sin saber qué ocurría.

«Uno sabe que sale de la casa, pero no que puede pasar», escribió la mujer al compartir las imágenes, extendiendo un mensaje de solidaridad para las víctimas mortales y damnificados de Manizales, Pereira y Armenia, las regiones más golpeadas por el sismo.

Lo más abrumador, fue que los pasajeros pudieron observar desde las ventanas distintos sectores de la ciudad y los daños que el sismo provocó sobre las estructuras cercanas.

Tras el evento telúrico, la administración del Cable Aéreo de Manizales informó que sus tres líneas quedaron temporalmente fuera de servicio mientras se realiza una evaluación técnica. Explicaron que la medida busca verificar que todos los componentes del sistema estén en condiciones adecuadas, antes de reanudar el ingreso de pasajeros.

Uno sabe que sale de la casa pero no que puede pasar…

Reportando el temblor desde el cable aéreo 🥶

Fuerza Manizales, Pereira, Armenia y todos los damnificados que sus familias estén bien pic.twitter.com/cl12E3bORu — 🗨️🐦 (@30___06) August 10, 2026

TERREMOTO EN COLOMBIA

El terremoto, de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, llevó al Gobierno colombiano a declarar el «desastre nacional». Hasta las 2:00 p. m. de este lunes se reportaban al menos 111 fallecidos y cinco departamentos afectados por el sismo.

También se reportó al menos 87 heridos y 61 edificios colapsados por la fuerza del terremoto, según las cifras suministradas por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

«Tenemos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados», dijo De la Espriella en Bogotá, en su primera declaración pública tras el terremoto.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 fallecidos en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, así como edificios colapsados y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.