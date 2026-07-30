VIDEOS: Así quedó por dentro el centro comercial severamente golpeado por el terremoto que dejó 18 muertos en Japón

Entre los pasillos destruidos y las estructuras colapsadas del segundo piso, equipos de rescate japoneses continuaron este miércoles, 29 de julio, la búsqueda de sobrevivientes en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, uno de los puntos más golpeados por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la isla de Kyushu y dejó al menos 18 muertos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el colapso del centro comercial no fue provocado únicamente por el movimiento telúrico, ya que una explosión posterior, atribuida a una posible fuga de gas, derrumbó parte de la estructura y agravó los daños.

Es por ello, que el Ministerio de Defensa japonés envió un dron al interior de las instalaciones para evaluar el estado del edificio y apoyar las labores de rescate, mientras las cuadrillas trabajan contra el tiempo para localizar a quienes permanecen atrapados bajo los escombros.

OTRO SISMO EN JAPÓN

La emergencia se agudizó este miércoles por la noche, cuando un nuevo sismo de magnitud 5,8 volvió a sacudir la prefectura de Kumamoto, con epicentro en las islas Amakusa.

El temblor, registrado a las 10:19 de la noche (hora local), alcanzó el nivel 5 de la escala japonesa —que mide la intensidad de la agitación y su potencial destructivo— y se sintió con fuerza en la capital de la prefectura.

Las autoridades han reportado más de 48 réplicas de magnitud 3 o superior desde el sismo principal y no descartan un temblor de mayor intensidad en los próximos días.

WATCH: The moment an explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a powerful earthquake. pic.twitter.com/mIA5x23sGc — Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026



El terremoto del martes también provocó el derrumbe de una gran chimenea en la fábrica papelera Nippon Paper Industries, en la localidad de Yatsushiro, donde murieron al menos cinco personas, según cifras del Gobierno local.

En el centro comercial de Kashima, operado por la cadena Aeon, se contabilizan al menos tres muertos y tres desaparecidos vinculados directamente al colapso del edificio.

Japón se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicas más activas del planeta, lo que ha llevado al país a desarrollar infraestructuras diseñadas específicamente para resistir terremotos.

Aun así, la combinación de un sismo de gran magnitud con una explosión secundaria expuso las vulnerabilidades del mencionado centro comercial de gran concurrencia, mientras el país permanece en alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas de consideración.