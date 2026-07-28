Los impactantes videos del terremoto de 7,1 que sacudió a Japón, habría varios muertos

Este martes un terremoto de magnitud 7,1 sacudió Kumamoto en Japón, dejando sin electricidad a miles de hogares, dañando carreteras y provocando el derrumbe de edificios.

Al menos una persona murió, unas 80 han resultado heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas en el derrumbe de un centro comercial.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi indicó que aún estaban evaluando el alcance total de los daños en la zona.

«Ya nos han informado de que hay personas heridas. Se han producido cortes de electricidad e incendios en algunas zonas, y también ha habido daños en carreteras y puentes, así como el derrumbe de edificios», señaló.

«Pido a todos que tomen medidas para protegerse, incluyendo la evacuación a un lugar seguro», acotó.

🇯🇵 | URGENTE: La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dice que se han reportado heridos y edificios colapsados después de que un terremoto de magnitud 7.1 azotara el suroeste de Japón. pic.twitter.com/qBw1nFTkU6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 28, 2026

Aproximadamente 300.000 personas recibieron instrucciones de dirigirse a los centros de evacuación.

De igual forma, el gobierno desplegó a los soldados para ayudar en las operaciones de rescate mientras continuaban las réplicas.

Asimismo, trascendió que varias personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe de una chimenea en una planta de Nippon Paper Industries.

Japan quake damage seen from the air Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28. Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Por otra parte, entre 20 y 30 trabajadores del centro comercial más grande de la ciudad, Aeon, se encuentran desaparecidos tras una explosión que sacudió el edificio después del terremoto.

La policía indicó que se presumía que «bastantes» personas habían fallecido en el incidente, según informó la cadena TBS.

Una de las fachadas del centro comercial, que alberga alrededor de 200 tiendas, quedó destruida, dejando al descubierto vigas de acero y esparciendo escombros por un amplio estacionamiento, según mostraron las imágenes.

🚨BREAKING: 🇯🇵 A powerful M7.1 earthquake just hit near Kumamoto, Japan, and a tsunami advisory is now in effect. The shaking reached the top of Japan’s intensity scale, meaning it was violent right at the epicenter.#japanearthquake #Japan#Earthquake pic.twitter.com/fxXxaOEPgD — Ravinder Singh (@ravindraJourno) July 28, 2026

Medios locales también reportaron que otros edificios se incendiaron o se derrumbaron parcialmente, mientras que aparecieron grandes grietas en las principales carreteras, incluida una autopista elevada. El servicio ferroviario se interrumpió y los vuelos se cancelaron.

Inmediatamente después del terremoto del martes se emitió una alerta de tsunami, pero posteriormente fue retirada.

The moment the 6.8-magnitude #earthquake struck a shopping center in #Kumamoto (Japan, about an hour ago). pic.twitter.com/60mnb4SLVe — Alex Terry (@AlexTerry17482) July 28, 2026

48.000 hogares se quedaron sin luz, además suspendieron los servicios de trenes bala de alta velocidad. El aeropuerto de Kumamoto también cerró su pista, y las aerolíneas desviaron y cancelaron vuelos.

En esta línea, las principales operadoras anunciaron interrupciones en sus servicios de telefonía móvil debido a cortes de energía y fallos en las líneas de transmisión.