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VIDEO VIRAL | Un carro quedó colgando de un puente tras brutal accidente de tránsito, así fue el dramático rescate

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
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El Periférico Ecológico de Puebla, en México, se convirtió en el escenario de un rescate tan dramático como angustiante, luego de que un carro color rojo quedara colgando del puente que conecta con la Avenida Ferrocarril tras un brutal accidente.  
El violento impacto contra la estructura metálica dejó al vehículo incrustado en posición vertical. / Captura de video

El Periférico Ecológico de Puebla, en México, se convirtió en el escenario de un rescate tan dramático como angustiante, luego de que un carro color rojo quedara colgando del puente que conecta con la Avenida Ferrocarril tras un brutal accidente.  

De acuerdo con medios locales, dentro del vehículo permanecían atrapadas tres personas —entre ellas dos menores de edad— mientras una cuarta ocupante, una mujer, perdió la vida en el impacto. 

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Entre los rescatados se encuentran dos personas adultas, de 45 y 18 años, así como un menor de cinco años. Todos fueron valorados por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladados para recibir atención médica.  

Hasta ahora, no se han revelado las identidades de las víctimas ni su estado de salud actualizado. 

El video del momento, difundido en redes sociales, muestra la gravedad de la escena y rapidez con la que actuaron los cuerpos de emergencia. 

Lo que se precisó, es que el incidente fue reportado alrededor de las 4:00 de la tarde. Fue en ese momento, cuando otros conductores alertaron que un vehículo pendía peligrosamente de la estructura, sostenido apenas por la barra de contención.  

En consecuencia y, ante la posibilidad de que cayera al vacío, paramédicos, bomberos y personal de Protección Civil llegaron rápidamente al sitio, quienes lograron estabilizar la unidad antes de iniciar las maniobras de rescate.  

Elementos de SUMA, junto con equipos de emergencia de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Puebla, también trabajaron de manera coordinada. Todo, para asegurar el automóvil y extraer a los sobrevivientes.  

Sin embargo, la posición en la que quedó la unidad complicó las labores. La situación obligó a los rescatistas a actuar con precisión quirúrgica para evitar que el vehículo se desplomara mientras retiraban a los ocupantes. Un objetivo que lograron con éxito.

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