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VIDEO VIRAL: El voraz incendio que consumió un rascacielos de Nueva York y fue comparado con las Torres Gemelas

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
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Un incendio de grandes proporciones se desató el martes por la mañana en un rascacielos de Manhattan / Cortesía: New York Post.

Un incendio de grandes proporciones en un rascacielos de Manhattan generó momentos de tensión en pleno corazón de Nueva York durante la mañana de este martes, 17 de marzo, apenas horas antes del inicio del tradicional desfile del Día de San Patricio.  

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De acuerdo con la información de New York Post y CBS News, las autoridades informaron que el incendio se originó poco antes de las 10:00 de la mañana en un edificio ubicado cerca de la calle 43 Este y la avenida Madison, una zona de alto tránsito que ya comenzaba a recibir a miles de asistentes al evento. 

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Las primeras imágenes difundidas por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) mostraban densas columnas de humo negro elevándose desde la azotea del rascacielos, acompañadas por el sonido constante de sirenas. 

En videos compartidos en redes sociales también se apreciaban llamas visibles en la parte superior de la estructura, lo que provocó alarma entre transeúntes y usuarios del transporte público.  

Para muchos, la escena evocó recuerdos de emergencias pasadas en la ciudad, incluyendo referencias a las Torres Gemelas en 2001, en medio de la tensión por el conflicto con Irán.  

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS CAUSAS DEL INCENDIO? 

De acuerdo con la policía, el incendio se originó en una unidad de aire acondicionado ubicada en la parte alta del edificio. 

Aunque no estaba claro si la estructura se encontraba ocupada, informes preliminares sugerían que estaba en construcción. 

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia. 

Los bomberos lograron controlar y extinguir las llamas poco antes de las 11:00 a. m., justo cuando estaba programado el inicio del desfile.  

Sin embargo, el incidente generó importantes afectaciones en la movilidad. El sistema oficial de notificación de emergencias de la ciudad alertó sobre retrasos en el tráfico, cierres de carreteras e interrupciones en el transporte público debido a la operación de emergencia. 

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