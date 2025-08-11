Mundo

VIDEO VIRAL: Toro le dio una patada en la cara a un hombre en pleno festival en España

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Un toro se hizo viral este domingo luego de propinarle una patada en toda la cara a un hombre como parte de las fiestas de ‘bous’ llevadas a cabo en La Cava, España.

Esta modalidad consiste en correr junto a un toro conducido por una cuerda gruesa atada a los cuernos. Durante el recorrido, uno de los participantes se acercó y le palmeó su parte trasera.

Ante esta situación, el toro reaccionó de forma instintiva, levantó las dos patas traseras y propinó una patada en la cara del hombre, que terminó noqueado, tal como se aprecia en el video. Tras dejarlo en el suelo, el animal continuó su marcha por las calles de La Cava con el ambiente festivo que caracteriza la celebración.

LEA TAMBIÉN: POLÉMICA: ISRAEL DICE QUE PERIODISTA DE AL JAZEERA MUERTO EN UN ATAQUE «COOPERABA» CON HAMÁS

Equipos de emergencia que formaban parte del dispositivo arribaron al lugar en pocos minutos. Fuentes consultadas por medios locales señalaron que el participante recibió atención primaria en la misma calle y que poco después detuvieron la fiesta de manera temporal hasta su evacuación. La Cruz Roja brindó la primera asistencia y, por la fuerza del golpe, decidieron trasladarlo a un centro de salud para una evaluación más precisa.

Según el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el herido sufrió conmoción y fue trasladado al hospital Verge de la Cinta de Tortosa con un diagnóstico provisional de herido leve.

Las fiestas están previstas continuar hasta el próximo fin de semana y contarán con más espectáculos con los toros como protagonistas.

