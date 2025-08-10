Polémica: Israel dice que periodista de Al Jazeera muerto en un ataque «cooperaba» con Hamás

Un nuevo bombardeo de Israel contra la Franja de Gaza provocó la muerte de Anas al-Sharif, un corresponsal de Al Jazeera en ese territorio, luego de que los proyectiles impactaran contra una tienda de campaña de periodistas, confirmó la agencia de noticias este domingo; sin embargo el gobierno israelí emitió un comunicado afirmando que el comunicador lideraba una «célula de Hamás».

El medio de comunicación dijo que, según el director del hospital al-Shifa de Gaza, al-Sharif murió junto a otros tres colegas.

«Al-Sharif, de 28 años, murió el domingo después de que una tienda de campaña para periodistas fuera alcanzada fuera de la puerta principal del hospital. El conocido corresponsal árabe de Al Jazeera informó extensamente desde el norte de Gaza», aseguró la agencia.

Asimismo, el corresponsal de Al Jazeera, Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal, también estarían entre las víctimas.

Poco antes de su muerte, al-Sharif escribió en X (Twitter) que Israel había lanzado bombardeos intensos y concentrados, también conocidos como «cinturones de fuego». Dijo que los ataques ocurrieron en las partes este y sur de la ciudad de Gaza.

«Bombardeo sin parar… Durante las últimas dos horas, la agresión israelí contra la ciudad de Gaza se ha intensificado», señaló el periodista de Al Jazeera en un video subido.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

ISRAEL LO ACUSÓ DE LIDERAR UNA «CÉLULA DE HAMÁS»

En un comunicado anunciando la muerte al-Sharif, el Ejército de Israel acusó al periodista de liderar «una célula de Hamás» y de «avanzar en los ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas [israelíes]». Además, argumentó que poseía documentos que proporcionaban «pruebas inequívocas» de su participación en el grupo terrorista.

En las últimas horas, también se conoció sobre la muerte del exfutbolista Suleiman Al-Obeid, conocido como el «Pelé palestino», luego de uno de los bombardeos de Israel contra Gaza.

«El exjugador nacional y estrella del Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, ha muerto tras disparos de la ocupación israelí hacia personas que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza el miércoles», anunció la Asociación Palestina de Fútbol.