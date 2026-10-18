VIDEO VIRAL: Se colgó a una ventana desde un tercer piso para esconderse del esposo de su amante y todo terminó de la peor manera

El impactante video de un hombre que cayó desde el tercer piso de un edificio en Cancún se viralizó rápidamente en las redes sociales, ya que lo que comenzó como un impactante accidente urbano dio un giro dramático al revelarse la presunta razón detrás del incidente; el sujeto intentaba esconderse del esposo de su amante tras ser descubierto en pleno acto.

El dramático suceso ocurrió en el fraccionamiento Cielo Nuevo, una zona residencial ubicada cerca de la avenida Isla Saona y la calle Isla Palermo, en las inmediaciones del Arco Vial de Cancún.

Según los reportes de medios locales y las declaraciones de los vecinos que presenciaron la escena, el hombre se encontraba en el departamento con una mujer. La situación se salió de control cuando el esposo de ella llegó de forma sorpresiva al inmueble.

Ante la desesperación por evitar una confrontación física con el marido engañado, el amante no vio otra salida más que intentar esconderse al guindarse de la parte de afuera de una de las ventanas del inmueble.

SEGUNDOS DE TERROR COLGADO DE LA VENTANA

En las imágenes grabadas por los transeúntes, se observa al sujeto sin camisa y pantaloncillos corto, suspendido en el aire y aferrándose desesperadamente con ambas manos al borde de la estructura del tercer piso.

Durante varios segundos, el presunto amante luchó contra la gravedad e intentó sostenerse para no caer al vacío o buscar una forma de bajar. Sin embargo, la fuerza muscular no le alcanzó: perdió el agarre y cayó directamente contra el suelo desde una altura de casi diez metros ante los gritos de los testigos.

¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?

Inmediatamente después del brutal impacto, los vecinos del fraccionamiento Cielo Nuevo llamaron a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil para brindarle los primeros auxilios.

Al lesionado lo trasladaron de urgencia al Hospital General de Cancún «Jesús Kumate Rodríguez». Aunque en las plataformas digitales el caso ha tomado un tono de burla y memes debido al trasfondo de la infidelidad, las autoridades médicas mantienen el pronóstico reservado, ya que una caída desde un tercer piso puede dejar secuelas graves o fracturas múltiples.

Hasta el momento, la Fiscalía local no ha emitido un informe oficial sobre el estatus legal de los involucrados ni se han reportado personas detenidas por el altercado dentro del departamento.