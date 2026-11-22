Una perrita de raza golden retriever llamada Tereza se ha convertido en protagonista de una historia viral tras ayudar a salvar la vida de una niña pequeña que estuvo a punto de ahogarse en la piscina de una vivienda en Brasil.

El dramático episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad de la propiedad y las imágenes se viralizaron a través de las redes sociales.

El hecho se produjo el pasado 20 de noviembre en el municipio de Chapada dos Guimarães, ubicado en el estado de Mato Grosso.

UN DESCUIDO QUE PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA

Según los reportes difundidos por medios locales, la menor, identificada como Maitê, se encontraba en el área social de la casa y bajó sola hacia la piscina en un breve momento en que su madre, Gladissa Filbido, se ausentó del lugar.

Poco después de entrar al agua, la niña perdió estabilidad y comenzó a mostrar evidentes dificultades para mantenerse a flote, luchando por mantener la cabeza en la superficie. F

ue en ese instante crítico cuando Tereza, la mascota de la familia que se encontraba cerca, advirtió que la pequeña corría peligro.

De acuerdo con la secuencia captada en video, la perrita reaccionó de inmediato: empezó a ladrar insistentemente para alertar sobre la emergencia, corrió hacia el borde de la piscina y se lanzó al agua sin dudarlo. Una vez adentro, nadó directamente hacia Maitê y se posicionó junto a ella.

En medio de la angustia, la niña logró sujetarse con fuerza del pelaje y el lomo de Tereza, utilizando el cuerpo del animal como apoyo para mantenerse a flote y poder respirar.

La golden retriever continuó nadando con calma junto a la menor, evitando que se hundiera durante los segundos clave previos a la llegada de los adultos, quienes acudieron alertados por la situación y lograron sacar a la pequeña del agua sana y salva.

Tras conocerse el caso, la propia familia compartió el registro audiovisual, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios elogiosos hacia el instinto protector y la lealtad del animal.

Asimismo, el episodio ha servido para reavivar el llamado de atención sobre la necesidad de extremar las medidas de vigilancia y seguridad en hogares con piscinas cuando hay niños pequeños presentes.