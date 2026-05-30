VIDEO INDIGNANTE: Policía arrojó al suelo a una mujer embarazada y así reaccionó su esposo

En un hospital de Países Bajos ocurrió un hecho que ha generado indignación en redes sociales y el video se hizo viral. En las imágenes se puede ver cómo un policía arrojó al suelo a una mujer embarazada, tras sujetarla del brazo durante un procedimiento.

Las imágenes muestran que la mujer, cae abruptamente al piso, situación que provocó la reacción inmediata de su esposo. El hombre, al ver a su pareja embarazada impactar contra piso, confrontó y atacó al agente.

Se desconoce el procedimiento en que se encontraba la policía y tampoco se supo el estado de la mujer tras el golpe.

También llamó la atención que en el lugar no solo estaba el policía agresor, sino un grupo de cinco uniformados, además de un perro.

Las imágenes alimentaron en redes sociales un intenso debate sobre el uso de la fuerza policial y los límites de estos procedimientos.

Los comentarios de los usuarios de RRSS criticaron la actuación de los policías y también apoyaron la reacción del esposo.

“Lo que cualquier hombre de bien haría si un simio empuja a su esposa así esté embarazada o no”, publicó un internauta.

Mientras que otro comentó: “Criminal que empuje una mujer embarazada, donde está los valores en Europa.

Según estudios realizados por organizaciones como Amnistía Internacional, hay reportes de excesos por parte de la Policía, pero sobre todo contra las minorías étnicas.

De hecho, las organizaciones civiles reportan regularmente agresiones físicas desmedidas. Se investigan casos de alto perfil, como la agresión física injustificada con patadas y golpes contra mujeres musulmanas.