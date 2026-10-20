VIDEO VIRAL: Orgullo venezolano triunfa en Chile, niña ganó importante concurso de lectura

La comunidad venezolana en Chile se encuentra de júbilo por el reciente éxito de María Andreína Lárez, una niña migrante que ganó el concurso de lectura más importantes del país sudamericano.

Lárez es una estudiante de quinto grado del Colegio Cervantino de Copiapó, en la región de Atacama. Producto de su gran desempeño a nivel académico y su gusto por la lectura, fue invitada a la competencia El Placer de Oír Leer 2026.

La niña se llevó el primer puesto de la gran final, que fue transmitida por NTV, el canal cultural y familiar de Televisión Nacional de Chile (TVN). Ganó gracias a su lectura del cuento Ana de las Tejas Verdes, de la canadiense Lucy Maud Montgomery.

Lárez compitió en la final contra otros 10 estudiantes de primaria. Según medios chilenos, los jurados evaluaron las habilidades de lectura y expresión oral, obteniendo la niña venezolana el puntaje más alto.

PREMIOS PARA LÁREZ

La pequeña fue galardonada con el primer puesto, pero recibirá mucho más que solo un trofeo. Al contrario, recibirá distintos premios, incluyendo una experiencia cultural para compartir con su familia en un destino emblemático de Chile.

«Me siento muy feliz y orgullosa de mí. Super emocionada por este logro», dijo Lárez tras ganar el concurso. «Voy mucho a la biblioteca y leo en voz alta distintos textos, practicando mucho para venir hasta aquí. Es un gran logro», acotó la estudiante.

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El concurso es organizado por la Fundación Ibáñez Atkinson, a través de su área de Lectura. El objetivo de la competencia es promover el hábito de la lectura entre los más jóvenes y fortalecer el interés por los libros.