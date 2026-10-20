¿Quiénes son los mandatarios latinoamericanos con mejor valoración y qué puesto ocupa Delcy Rodríguez? Lo que reveló un sondeo

(EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza por segundo mes consecutivo la clasificación de mandatarios latinoamericanos con mejor imagen entre sus ciudadanos en octubre, seguida por el salvadoreño Nayib Bukele, mientras que Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, permanecen entre los peor valorados, según un sondeo de CB Global Data.

Sheinbaum obtiene un 69,3 % de imagen positiva y un 27,6 % de negativa, lo que supone un ligero aumento respecto a septiembre, cuando registró un 69 % de valoración favorable.

Bukele ocupa el segundo puesto, con un 68,3 % de favorabilidad y un 27,9 % de rechazo. En septiembre obtuvo un 66,2 %.

El director general de CB Global Data, Cristian Buttié, explica a EFE que Sheinbaum y Bukele «encabezan el ranking desde dos modelos opuestos, pero con una lógica en común».

«Ideológicamente están en las antípodas, pero ambos comparten tres claves: atendieron la demanda que su sociedad consideraba prioritaria, sostienen una comunicación directa y permanente (la conferencia de prensa matutina en un caso, las redes en el otro) y ofrecen una sensación de gobierno presente en una región donde predomina la frustración», afirma.

LA VALORACIÓN

En tercer lugar figura el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51,9 % de valoración positiva y un 42,5 % de negativa. En el mes anterior su respaldo fue de 50,8 %.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el cuarto puesto, con un 51 % de imagen favorable y un 43,3 % de desfavorable. Le sigue el colombiano Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia en agosto de este año, con un 49,7 % de aprobación y un 47 % de rechazo.



El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, aparece en sexto lugar, con un 47,5 % de valoración favorable y un 46,9 % de negativa. Le sigue Keiko Fujimori, de Perú, con un 46,3 % de imagen positiva y un 50,8 % de negativa. Fujimori, que asumió el cargo en julio de 2026, perdió 6,1 puntos porcentuales respecto a septiembre, la mayor caída del sondeo.

Buttié atribuye el descenso de Fujimori al aumento de la preocupación por la delincuencia y a la falta de respuestas efectivas del Gobierno ante la inseguridad.

El gobernante de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ocupa el octavo puesto, con un 45,3 % de imagen positiva y un 50,5 % de negativa. Su valoración favorable cayó 3,2 puntos porcentuales frente al 48,5 % del mes anterior. Lula se enfrenta este domingo a una segunda vuelta electoral en la que busca la reelección.

A continuación figuran el presidente de Honduras, Nasry Asfura, con un 44,1 % de imagen favorable y un 53,9 % de desfavorable, y el de Paraguay, Santiago Peña, con un 42,9 % de valoración positiva y un 52,7 % de negativa.

OTROS MANDATARIOS

El boliviano Rodrigo Paz ocupa el undécimo puesto con un 41,1 % de aprobación y un 53,5 % de rechazo, le sigue el chileno José Antonio Kast, quien asumió en marzo de este año, con un 38,8 % de valoración positiva y un 56,8 % de negativa.

Buttié relaciona el retroceso de Kast con el desgaste temprano de los Gobiernos que asumieron el poder en 2026, a los que la ciudadanía exige resultados rápidos en economía y seguridad.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, figura en decimotercer lugar, con un 36,5 % de imagen positiva y un 58,9 % de negativa, seguido del argentino Javier Milei, con un 36,1 % de aprobación y un 59 % de rechazo.

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ocupa el decimoquinto puesto, con un 35,7 % de imagen positiva y un 60,3 % de negativa. En el decimosexto lugar figura el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con un 35,2 % de valoración favorable y un 62,1 % de desfavorable.

EL PUESTO DE DELCY RODRÍGUEZ

En los dos últimos puestos aparecen la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con un 32,3 % de imagen positiva y un 60,9 % de negativa, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con un 31 % de valoración favorable y un 63,1 % de desfavorable.

El estudio se realizó entre el 5 y el 8 de octubre de 2026 en 18 países latinoamericanos, con muestras de entre 1.959 y 3.911 personas por país, todas mayores de 18 años. El margen de error osciló entre ±1,6 y ±2,2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %.

EFE