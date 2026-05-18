VIDEO VIRAL: Mujer se lanzó de un taxi en movimiento en Brasil, la razón generó gran polémica en las redes

Una discusión por una tarifa pendiente que no superaba los dos dólares terminó en un impactante incidente en el municipio de Itapetininga, en el estado de São Paulo, Brasil, donde una cámara de seguridad de la zona captó el preciso momento en que una pasajera decidió lanzarse de un taxi en movimiento tras negarse a pagar la ínfima tarifa por el servicio.

El insólito suceso se originó a raíz de un saldo pendiente de 10,40 reales (aproximadamente 1,75 dólares). Según las declaraciones ofrecidas por el conductor del vehículo a los medios locales, al finalizar el trayecto le notificó a la usuaria el monto adeudado. Ante esto, la pasajera manifestó de forma tajante que no disponía de los medios económicos para cancelar la tarifa del viaje.

RUMBO A LA COMISARÍA

Al encontrarse con la negativa de pago, el chofer del taxi decidió tomar medidas legales para resolver la situación. Aseguró las puertas del automóvil y modificó su ruta para dirigirse directamente hacia la comisaría de policía más cercana con el fin de reportar el incidente de manera formal.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente de una simple evasión de tarifa a un escenario de alto riesgo. Al percatarse de que el destino final era la delegación policial, la pasajera entró en pánico. Mientras el vehículo transitaba a una velocidad considerable por una avenida pública, la mujer logró vulnerar el seguro, abrió intempestivamente la puerta trasera y se arrojó sin dudarlo hacia el asfalto.

«La pasajera manifestó de forma tajante que no disponía de dinero. Al ver que nos dirigíamos a la policía, simplemente abrió la puerta y saltó», relató el conductor según lo reseñado por medios locales.

DESENLACE INESPERADO

El video de seguridad, que se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra la violencia del impacto. Tras salir despedida del auto, la mujer rodó varias veces sobre la calzada, quedando tendida por unos breves segundos en el suelo ante la mirada atónita de los transeúntes.

A pesar de la espectacularidad de la caída, que pudo haber resultado en una tragedia fatal, las autoridades locales confirmaron que la mujer corrió con extrema suerte.

Tras el fuerte golpe, logró incorporarse por sus propios medios. Presentando únicamente raspaduras leves y heridas superficiales en las extremidades, se levantó del pavimento y se retiró caminando rápidamente del lugar con rumbo desconocido. Posteriormente, la mujer fue ubicada por la policía y debió cancelar el monto adeudado al chofer del taxi.

Las autoridades de Itapetininga abrieron una investigación para esclarecer formalmente los hechos, mientras que el gremio de conductores de aplicaciones en la región ha vuelto a poner sobre la mesa el debate respecto a las garantías de seguridad y los protocolos que deben seguir ante la creciente frecuencia de altercados con usuarios que se niegan a pagar sus viajes.