¿Cuánto tiempo y dónde sobrevive el hantavirus sin ser detectado? Este descubrimiento tiene sorprendidos a los científicos

El brote de hantavirus puso a los científicos a seguir investigando características de la enfermedad y se encontraron con un hallazgo sorprendente.

Es así como un equipo de investigadores suizos logró detectar material genético del virus Andes en el semen de un paciente 71 meses después de haber superado el síndrome cardiopulmonar. Esto supone que el varón pudiera llegar a ser un sujeto de transmisión pese a varios años desde que haya recibido el alta médica.

Investigadores del Instituto de Microbiología del Centro Hospitalario Universitario de Lausana y del Instituto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Berna llegaron a la conclusión.

El estudio se publicó en la revista Viruses en 2023. El afectado es un hombre que recorrió a pie la ruta entre Ecuador y Chile en 2016. A su regreso a Suiza enfermó de gravedad, sobrevivió y aceptó someterse a un seguimiento clínico, informó el diario La Razón.

Los análisis no encontraron rastro del patógeno en sangre, vías respiratorias ni orina, pero el ARN viral seguía claramente presente en muestras seminales.

El genoma apenas cambió en ese tiempo. Se diagnosticaron dos mutaciones puntuales y una pequeña deleción, señal que evidenciaba todavía presente.

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En este sentido, los testículos funcionan como una especie de refugio. Para no destruir los espermatozoides que se están formando, el sistema inmunitario reduce su vigilancia en esa zona.

Y esto convierte al aparato reproductor masculino en un refugio donde patógenos como el Ébola, el Zika o ahora el virus Andes pueden sobrevivir durante años.

En el caso del Ébola, se descubrió que, en 2021, un brote en Guinea con doce muertes se rastreó hasta un superviviente de la epidemia de 2014-2016. Este le trasmitió el virus por vía sexual años después de curarse.

A raíz de aquello, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los varones supervivientes someterse a pruebas de semen cada tres meses. Deben mantener relaciones protegidas hasta acumular dos resultados negativos consecutivos.

Expertos de la empresa de predicción epidemiológica Airfinity defienden aplicar el mismo protocolo a quienes superen el virus Andes.

Los autores del estudio suizo dejaron por escrito que no consiguieron aislar partículas víricas infecciosas en ninguna de las muestras ni en los sistemas de cultivo empleados. Por los que detectar el material genético no equivale a demostrar que el paciente siguiera siendo contagioso.

La propia investigación admite como limitación que se trata de un único caso. Reclama estudios en una cohorte más amplia de supervivientes para confirmar si la persistencia es la regla o una excepción.