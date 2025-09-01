VIDEO VIRAL: Mantarraya distrae a una turista y la «salva» por segundos de la muerte

En las cristalinas aguas de Bimini, un pintoresco grupo de islas en Las Bahamas, lo que parecía ser una tranquila jornada de nado se transformó en una escena con casi final trágico, cuando una mujer disfrutaba del mar y una mantarraya, sin percatarse, que un velero se aproximó a toda velocidad en dirección a su ubicación.

La embarcación, sin señales de reducir su marcha, pasó justo por encima de ella. Todo mientras la turista buceaba y perdió cualquier atención con la superficie por «culpa» de una mantarraya.

El animal marino apareció nadando cerca de la mujer, captando por completo su atención. Fascinada por sus movimientos, la nadadora comenzó a seguirla. Sin saberlo, ese cambio de rumbo la alejó del peligro inminente y evitó que el velero la embistiera.

Las imágenes captadas en video muestran con claridad el momento: la mujer, concentrada en la danza de la mantarraya, nada sin levantar la vista, mientras la embarcación cruza peligrosamente sobre el lugar donde ella se encontraba segundos antes.

El suceso ha generado asombro en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido el video y expresado su admiración por la intervención de la mantarraya.

Algunos lo interpretan como un acto de pura casualidad, mientras que otros lo ven como un ejemplo de la inteligencia y sensibilidad de ciertas especies marinas. En cualquier caso, la historia ha servido para recordar la importancia de la precaución en zonas de navegación y necesidad de respetar el hábitat de estos animales.

Bimini, conocida por sus aguas turquesa y rica biodiversidad, vuelve así a ser escenario de una curiosa historia que combina aventura y naturaleza.